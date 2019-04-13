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Самый большой самолет в мире впервые подняли в воздух
13.04.2019 21:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Видео первого полета самого большого в мире самолета выложили в Сеть. Видеозапись опубликовал аэрокосмический фотограф Джек Бейер в своем
Воздушное двухфюзеляжное и шестимоторное судно компании Stratolaunch Systems в первый раз взлетело в небо с одного из аэродромов неподалеку от Лос-Анджелеса.
Размах крыльев самого большого в мире самолета равен 117 метров. На нем стоят сразу шесть двигателей Boeing 747. Разработчики надеются, что этот гигант сможет запустить первый спутник в 2020 году.
Астрофизик НАСА Томас Цурбухен
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Размах крыльев самого большого в мире самолета равен 117 метров. На нем стоят сразу шесть двигателей Boeing 747. Разработчики надеются, что этот гигант сможет запустить...
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