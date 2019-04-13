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Дебаты Зеленского и Порошенко на стадине не состоялись. Один из кандидатов в президенты не пришел
14.04.2019 15:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дебаты двух кандидатов в президенты Украины — действующего главы этой страны Петра Порошенко и актера, шоумена Владимира Зеленского, которые планировались сегодня в 14.00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве, не состоялись. На стадион прибыл только Порошенко. Зеленский накануне заявил, что в его адрес могут быть провокации на дебатах 14 апреля, и что настаивает на другой дате их проведения на этом же стадионе — 19 апреля.
Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для дебатов с Владимиром Зеленским вместе со семьей. Накануне он
При этом Владимир Зеленский ранее
Отметим, что на дебаты на стадионе «Олимпийский» Петра Порошенко
Второй тур выборов президента Украины должен пройти 21 апреля.
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Дебаты двух кандидатов в президенты Украины - действующего главы этой страны Петра Порошенко и актера, шоумена Владимира Зеленского, которые планировались...
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