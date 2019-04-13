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Дебаты Зеленского и Порошенко на стадине не состоялись. Один из кандидатов в президенты не пришел

14.04.2019 15:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дебаты двух кандидатов в президенты Украины — действующего главы этой страны Петра Порошенко и актера, шоумена Владимира Зеленского, которые планировались сегодня в 14.00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве, не состоялись. На стадион прибыл только Порошенко. Зеленский накануне заявил, что в его адрес могут быть провокации на дебатах 14 апреля, и что настаивает на другой дате их проведения на этом же стадионе — 19 апреля.


Фото: Reuters

Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для дебатов с Владимиром Зеленским вместе со семьей. Накануне он обратился к Владимиру Зеленскому с призывом принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» 14 апреля.

При этом Владимир Зеленский ранее заявлял, что придет на дебаты 19 апреля в 19.00. Он аргументировал свое решение тем, что сторонники Порошенко готовят провокацию против него на дебатах, которые должны были пройти сегодня на стадионе «Олимпийский». Поэтому 14 апреля на дебаты он не намерен идти.

Отметим, что на дебаты на стадионе «Олимпийский» Петра Порошенко пригласил именно Владимир Зеленский.

Второй тур выборов президента Украины должен пройти 21 апреля.

 
 
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Дебаты двух кандидатов в президенты Украины - действующего главы этой страны Петра Порошенко и актера, шоумена Владимира Зеленского, которые планировались...
 
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