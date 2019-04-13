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Авиакатастрофа в Непале. Еще одна трагедия в самом опасном аэропорту мира

14.04.2019 18:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трое погибли, четверо ранены в результате авиакатастрофы в аэропорту Тенцинг-Хиллари непальского города Лукла. Небольшой самолет Let-410 компании Summit Air, направлявшийся в Катманду, при взлете врезался в вертолет компании Manang Air и съехал с взлетной полосы, сообщил представитель министерства гражданской авиации Непала.


Возле аэропорта «Трибхуван» недалеко от Катманду в марте 2018 года потерпел крушение пассажирский самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines. Фото: twitter.com/amritna

Обе эти компании частные и в основном занимаются доставкой альпинистов, туристов и местных жителей в труднодоступные районы Непала.

Среди погибших — пилот самолета и двое полицейских, стоявших рядом с вертолетом. Пилот и один из полицейских погибли на месте, второй полицейский скончался в больнице.

Самый опасный

Небольшой аэропорт города Лукла, который часто называют воротами в Гималаи, — единственный в районе Эвереста, он находится на высоте 2 845 метров над уровнем моря и считается самым опасным в мире из-за короткой взлетно-посадочной полосы и горного рельефа, усложняющего посадку.

Один из торцов взлетной полосы длиной 527 метров упирается в край обрыва, уходящего в семисотметровую пропасть. С другой стороны ВПП упирается в подножье четырехсоттысячного горного хребта.

Вследствие сильного уклона полосы торцы ВПП различаются по высоте на 60 метров. Аэропорт часто закрыт из-за сильного ветра или густой облачности.

Из-за чрезвычайно сложных условий здесь разрешено приземляться лишь опытным пилотам, совершившим не менее ста посадок и взлетов на короткой ВПП, проработавших в таких условиях не менее года в Непале и совершивших не менее 10 посадок и взлетов в Лукле под наблюдением специального пилота-инструктора.

Власти обещали до 2020 года построить здесь отдельные площадки для вертолетов.

Аэропорт, названный в честь первых покорителей Эвереста Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари, особо загружен в апреле, когда начинается весенний сезон для альпинистов.

Непальские авиалинии

В последние годы гражданская авиация Непала вследствие притока туристов значительно увеличила число рейсов в отдаленные районы Гималаев, куда часто невозможно добраться наземным транспортом.

Однако безопасность полетов в стране оставляет желать лучшего из-за слабой подготовки пилотов и нередко низкого уровня обслуживания авиатехники.

В феврале в Непале при катастрофе вертолета погибло семь человек, в том числе министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари.

Европейский союз запретил по соображениям безопасности полеты самолетов всех непальских авиакомпаний в своем воздушном пространстве.

 
 
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Небольшой аэропорт города Лукла, который часто называют воротами в Гималаи, - единственный в районе Эвереста, он находится на высоте 2845 метров над уровнем моря и...
 
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