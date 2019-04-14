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Французская пресса: чем Макрон ответит «желтым жилетам»
14.04.2019 22:54 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале предстоящей недели подведет итоги «общенациональных дебатов» — двухмесячной консультации власти и обычных французов, которая стала ответом президента на протесты
В Елисейском дворце долго держали в секрете, когда и как президент подведет итоги «общенациональных дебатов». Лишь в воскресенье стало известно, что Эмманюэль Макрон обратится к французам в понедельник вечером по телевидению. «Что именно скажет Макрон и в какой форме — еще большая тайна, чем черная дыра в космосе, фотографию которой ученые
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О мерах, которые примет Эмманюэль Макрон, известно очень немного. По информации агентства France-Presse, свой финальный ответ «желтым жилетам» президент «напряженно» готовит вместе со своими сторонниками, в том числе премьер-министром Эдуаром Филиппом, председателем Национального собрания Ришаром Ферраном и генеральным секретарем Елисейского дворца Алексисом Колером.
Источник газеты Le Journal du Dimanche в правительстве уверен, что меры, которые предложит Макрон, должны полностью изменить политическую жизнь в стране. «Нужно, чтобы в глазах французов дебаты разделили [президентский срок Макрона] на до и после», — рассказал изданию чиновник, близкий к французскому лидеру.
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Другой возможной мерой, о которой
По информации Le Journal du dimance, Эманюэль Макрон также планирует изменить прогрессивную систему налогообложения. Согласно планам правительства, обеспеченным французам придется перечислять во французский бюджет больше средств. Это позволит снизить налоги для среднего класса и тех, кто вышел на акции «желтых жилетов». По данным социального опроса IFOP, подобную инициативу могут одобрить 82% французов.
Одно из главных требований «желтых жилетов» — возвращения «солидарного» налога на «богатство» (ISF, L’impôt de solidarité sur la fortune), — вероятно, выполнено не будет. До 2018 года он позволял получать бюджету дополнительные доходы с владельцев крупных состояний и дорогой недвижимости. Под налог попадали французы, обладающие имуществом на сумму более 1,3 миллионов евро. По мнению президента Франции, эта мера позволила стране привлечь дополнительный капитал. По информации IFOP, за возвращение налога выступают 77% французов.
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Французская пресса пишет, что президенту страны едва ли удастся угодить всем французам и прекратить протесты.
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