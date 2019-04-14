Французская пресса: чем Макрон ответит «желтым жилетам»

Источник материала: Tut.by

Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале предстоящей недели подведет итоги «общенациональных дебатов» — двухмесячной консультации власти и обычных французов, которая стала ответом президента на протесты «желтых жилетов» . Как заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, Макрон должен предложить «мощные» меры для выхода из социального и политического кризиса. Французская пресса пишет, что президенту едва ли удастся угодить всем французам и прекратить протесты.



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Напомним, «желтые жилеты» проводят акции протеста по субботам с ноября 2018 года. Сначала они выступали против роста цен и налогов, затем акция превратилась в выражение недовольства политикой правительства, которое не стремится, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

В Елисейском дворце долго держали в секрете, когда и как президент подведет итоги «общенациональных дебатов». Лишь в воскресенье стало известно, что Эмманюэль Макрон обратится к французам в понедельник вечером по телевидению. «Что именно скажет Макрон и в какой форме — еще большая тайна, чем черная дыра в космосе, фотографию которой ученые опубликовали на прошлой неделе. Даже министры клянутся, что ничего об этом не знают. Возможных объяснений два: президент либо пытается сделать так, чтобы его речь имела максимальный эффект, либо все еще думает, что сказать», — отмечает в своей колонке директор редакции Le Journal du dimanche Эрве Гаттено.

Как рассказал 8 апреля Эдуар Филипп, подводя итоги «общенациональных дебатов», главным требованием французов стало снижение уровня налогообложения. Однако, по мнению Гаттено, «желтые жилеты», большей частью проигнорировавшие всенародную консультацию, ждут от президента слишком многого. «Проблема в том, что он не сможет угодить всем и выполнить все требования желтых жилетов. Что бы он ни сказал, этого будет недостаточно», — отметил журналист.

О мерах, которые примет Эмманюэль Макрон, известно очень немного. По информации агентства France-Presse, свой финальный ответ «желтым жилетам» президент «напряженно» готовит вместе со своими сторонниками, в том числе премьер-министром Эдуаром Филиппом, председателем Национального собрания Ришаром Ферраном и генеральным секретарем Елисейского дворца Алексисом Колером.

Источник газеты Le Journal du Dimanche в правительстве уверен, что меры, которые предложит Макрон, должны полностью изменить политическую жизнь в стране. «Нужно, чтобы в глазах французов дебаты разделили [президентский срок Макрона] на до и после», — рассказал изданию чиновник, близкий к французскому лидеру.

Как утверждает телеканал LCI, одним из решений Макрона будет уменьшение числа привилегий бывших президентов. Сейчас политики, которые занимали пост главы государства, получают большую для Франции пенсию — около 6 тысяч евро, а также находятся под государственной охраной, могут нанимать помощников за государственный счет и бесплатно ездить на машине с шофером. Ранее французские СМИ писали, что ежегодно эти меры обходятся бюджету в 10 миллионов евро на каждого бывшего президента.

Другой возможной мерой, о которой пишет Le Monde, станет закрытие или реформа Национальной школы администрации (ENA, Ecole nationale d’administration). Ее называют «кузницей» французской элиты — элитарное учебное заведение, находящееся в Страсбурге, с 1945 года выпустило целое поколение президентов и министров, в том числе Эмманюэля Макрона и Франсуа Олланда. По мнению представителей оппозиции, диплом ENA стал почти обязательным условием для назначения на высокие государственные должности, что мешает развитию демократии и политической жизни во Франции. При этом стоимость обучения одного студента в ENA почти в десять раз превышает среднюю по стране (168 тысяч евро за два года обучения) и целиком оплачивается из французского бюджета.

По информации Le Journal du dimance, Эманюэль Макрон также планирует изменить прогрессивную систему налогообложения. Согласно планам правительства, обеспеченным французам придется перечислять во французский бюджет больше средств. Это позволит снизить налоги для среднего класса и тех, кто вышел на акции «желтых жилетов». По данным социального опроса IFOP, подобную инициативу могут одобрить 82% французов.

Одно из главных требований «желтых жилетов» — возвращения «солидарного» налога на «богатство» (ISF, L’impôt de solidarité sur la fortune), — вероятно, выполнено не будет. До 2018 года он позволял получать бюджету дополнительные доходы с владельцев крупных состояний и дорогой недвижимости. Под налог попадали французы, обладающие имуществом на сумму более 1,3 миллионов евро. По мнению президента Франции, эта мера позволила стране привлечь дополнительный капитал. По информации IFOP, за возвращение налога выступают 77% французов.