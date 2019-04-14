Президент Венесуэлы Мадуро объявил масштабный набор в ополчение. Ему нужен миллион человек

Источник материала: Tut.by

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости до конца этого года увеличить на миллион человек численность боливарианской национальной милиции — гражданского ополчения, входящего в состав вооруженных сил страны.



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Призыв к увеличению численности милиции, которая подчиняется напрямую президенту, прозвучал на фоне попыток оппозиционного лидера Хуана Гуайдо убедить венесуэльских военных отказаться от поддержки Мадуро. Национальная милиция остается лояльной президенту.

Гуайдо, которого поддерживают Соединенные Штаты Америки, объявил себя президентом Венесуэлы 23 января, обвинив действующего лидера страны Мадуро в подтасовке результатов президентских выборов 2018 года.

По словам регионального редактора Би-би-си в Северной и Южной Америке Кандас Пиетте, призыв Мадуро увеличить число ополченцев нужно рассматривать как попытку обезопасить себя как в политическом, так и в физическом плане.

На митинге в Каракасе президент Мадуро высоко оценил действия национальной милиции и «ее готовность с оружием в руках защищать мир, суверенитет, территориальную целостность и независимость своей страны».

Помимо этого он призвал два миллиона членов милицейских формирований принять активное участие в сельскохозяйственных работах, поскольку Венесуэла продолжает бороться с растущим экономическим кризисом, из-за которого множество людей в стране страдает от нехватки продовольствия.

«Вы готовы встать на защиту вашей родины с оружием в руках, но сейчас вы должны пахать и сеять, чтобы вырастить урожай для общества, для людей» — сказал Мадуро, обращаясь к участникам народного ополчения.

В свою очередь Хуан Гуайдо призвал соотечественников выйти на улицы, чтобы, как он выразился, положить конец правлению узурпатора. На антиправительственном митинге в столице Венесуэлы он говорил о необходимости удвоить усилия, чтобы отстранить Мадуро от власти.

Гуайдо возложил на Мадуро ответственность за гиперинфляцию, энергетический кризис и дефицит продовольствия и медикаментов, с которыми страна столкнулась в последнее время. Сам Мадуро виновником всех этих бед называет США.

Что такое боливарианская милиция

Национальная боливарианская милиция Венесуэлы была создана 10 лет назад тогдашним президентом страны Уго Чавесом в качестве армейского резерва, в котором гражданские лица на добровольной основе проходят военную подготовку.

Дата подписания указа о создании милиции — 13 апреля — была выбрана не случайно: в этот день каждый год сторонники Уго Чавеса праздновали его освобождение из тюрьмы под давлением демонстрантов, вышедших на улицы.

Милиция была создана как формирование верных президенту Чавесу граждан страны. В ней служат добровольцы — мужчины и женщины разных возрастов из разных социальных групп, объединенные по территориальному признаку.

На занятиях, используя учебное оружие, они учатся отражать агрессию внешнего противника, не скрывая, что, скорее всего, им будут США. Себя бойцы милиции называют чавистами, а Уго Чавеса — своим идеологом и учителем.

Сейчас в рядах Национальной боливарианской милиции насчитывается почти 2 млн человек. Всего в Венесуэле живет около 31 млн человек.

В чем причина конфликта Мадуро и Гуайдо?

Каждый из них называет себя законным президентом Венесуэлы.

Вскоре после того, как Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности лидера страны, его активы в Венесуэле были заморожены, а Верховный суд, лояльный действующей власти, принял постановление о запрете на передвижения для Гуайдо.

Но 35-летний лидер оппозиции пренебрег этим запретом и в прошлом месяце совершил поездку по странам Латинской Америки, чтобы заручиться поддержкой политиков этих стран.

Гуайдо по прежнему требует, чтобы Мадуро отошел от власти, и призывает вооруженные силы, которые пока верны действующему президенту, перейти на его сторону.