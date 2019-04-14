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«Я прийшов, тебе нема». Порошенко с песней провел «дебаты» без Зеленского
15.04.2019 06:49 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что Петр Порошенко
Петр Порошенко пообещал, что будет уважать выбор украинцев, какими бы ни были результаты второго тура.
«Если, не дай бог, он [шоумен Владимир Зеленский] будет избран [президентом], но это будет выбор украинского народа, я его буду уважать, любой выбор. Почему? Потому что мы демократическое государство, и в этом нет уже никаких сомнений», — отметил он.
Кроме того, кандидат в президенты выразил обеспокоенность вероятным президентом Зеленским, поскольку тот
не отвечает на вопросы и не понятно, как он видит европейскую интеграцию, евроатлантическую интеграцию и первые направления реформ.
Отвечая на вопрос по поводу
«Я отдельно хочу подчеркнуть: я отнюдь не говорю, не говорил и не буду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским, это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, — это его мечта», — заявил Порошенко.
Петр Порошенко подчеркнул, что сделает все, чтобы дебаты все же состоялись, причем на телеканале «Общественное телевидение».
«Я сделаю все, чтобы дебаты состоялись. Единственное, на что я не пойду, — это нарушение закона. Потому что закон предусматривает, еще раз подчеркиваю: кандидаты участвуют, а не могут участвовать, в дебатах, которые должны пройти 19 числа на «Общественном телевидении». Я сейчас подчеркиваю, что я буду соблюдать закон, и считаю, что кандидаты, как законопослушные граждане, 19 апреля в 20.00 будут на «Общественном телевидении», — заявил Порошенко.
При этом он пригласил Зеленского на программу «Свобода слова» на ICTV, которая выйдет в эфир 15 апреля.
«Уважаемый Владимир Александрович, я буду там, вас пригласили, не бойтесь, дебаты — это не страшно. Я не хочу высокомерно относиться, нет. Это очень ответственное дело. Если вы, не дай бог, сегодня не успеете доехать — приезжайте завтра. Если и завтра не выйдет, я хочу сказать, что я и послезавтра вас приглашаю на дебаты», — отметил Порошенко.
Ответив на вопросы журналистов, Порошенко в весьма неожиданной форме прокомментировал тот факт, что Владимир Зеленский на дебаты не пришел — действующий президент спел песню. Правда, не сам, а с группой Kozak System. Но лучше один раз увидеть.
Напомним, 14 апреля Петр Порошенко
При этом Владимир Зеленский изначально
Второй тур выборов президента Украины должен пройти 21 апреля.
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На дебатах, на которые не рпишел Владимир Зеленский, Петр Порошенко уделил немало внимания своему сопернику. И даже спел песню.
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