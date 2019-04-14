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«Я прийшов, тебе нема». Порошенко с песней провел «дебаты» без Зеленского

15.04.2019 06:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что Петр Порошенко не дождался Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» 14 апреля — Владимир Зеленский несколько раз повторял, что не приедет на дебаты в этот день, действующий президент Украины ответил на вопросы прессы в одиночку. И даже спел, сообщает телеканал «112 Украина».


Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко пообещал, что будет уважать выбор украинцев, какими бы ни были результаты второго тура.

«Если, не дай бог, он [шоумен Владимир Зеленский] будет избран [президентом], но это будет выбор украинского народа, я его буду уважать, любой выбор. Почему? Потому что мы демократическое государство, и в этом нет уже никаких сомнений», — отметил он.

Кроме того, кандидат в президенты выразил обеспокоенность вероятным президентом Зеленским, поскольку тот

не отвечает на вопросы и не понятно, как он видит европейскую интеграцию, евроатлантическую интеграцию и первые направления реформ.

Отвечая на вопрос по поводу билбордов с изображением Порошенко и Путина, действующий президент Украины заявил, что он не намеревался сравнивать его с Владимиром Зеленским.


Фото: Крым. Реалии

«Я отдельно хочу подчеркнуть: я отнюдь не говорю, не говорил и не буду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским, это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, — это его мечта», — заявил Порошенко.

Петр Порошенко подчеркнул, что сделает все, чтобы дебаты все же состоялись, причем на телеканале «Общественное телевидение».

«Я сделаю все, чтобы дебаты состоялись. Единственное, на что я не пойду, — это нарушение закона. Потому что закон предусматривает, еще раз подчеркиваю: кандидаты участвуют, а не могут участвовать, в дебатах, которые должны пройти 19 числа на «Общественном телевидении». Я сейчас подчеркиваю, что я буду соблюдать закон, и считаю, что кандидаты, как законопослушные граждане, 19 апреля в 20.00 будут на «Общественном телевидении», — заявил Порошенко.

При этом он пригласил Зеленского на программу «Свобода слова» на ICTV, которая выйдет в эфир 15 апреля.

«Уважаемый Владимир Александрович, я буду там, вас пригласили, не бойтесь, дебаты — это не страшно. Я не хочу высокомерно относиться, нет. Это очень ответственное дело. Если вы, не дай бог, сегодня не успеете доехать — приезжайте завтра. Если и завтра не выйдет, я хочу сказать, что я и послезавтра вас приглашаю на дебаты», — отметил Порошенко.

Ответив на вопросы журналистов, Порошенко в весьма неожиданной форме прокомментировал тот факт, что Владимир Зеленский на дебаты не пришел — действующий президент спел песню. Правда, не сам, а с группой Kozak System. Но лучше один раз увидеть.

Телеканал «112 Украина»

Напомним, 14 апреля Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» для дебатов с Владимиром Зеленским. Накануне он обратился к Владимиру Зеленскому с призывом принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» 14 апреля.

При этом Владимир Зеленский изначально говорил, что согласен на дебаты на «Олимпийском» 19 апреля в 19.00. Накануне он заявлял, что сторонники Порошенко готовят против него провокацию на дебатах, которые должны были пройти сегодня на стадионе «Олимпийский». Поэтому 14 апреля на дебаты он не намеревался идти.

Второй тур выборов президента Украины должен пройти 21 апреля.

 
 
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На дебатах, на которые не рпишел Владимир Зеленский, Петр Порошенко уделил немало внимания своему сопернику. И даже спел песню.
 
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