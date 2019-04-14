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СМИ узнали дату вероятной встречи Путина и Ким Чен Ына в России

15.04.2019 09:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию уже через полторы недели, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свои источники. По их словам, саммит ориентировочно пройдет во Владивостоке.


Фото: Reuters

Собеседники Yonhap рассказали, что Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26−27 апреля, где запланировано участие российского президента в форуме «Один пояс, один путь». Предполагается, что тогда же в столицу Приморского края приедет и Ким Чен Ын для проведения давно запланированной личной встречи. «Весьма вероятно, что встреча действительно состоится», — сообщил источник.

Предполагается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что готов встретиться с Трампом, но лишь в том случае, если Вашингтон пойдет на серьезные уступки, а не станет настаивать на сохранении нынешнего режима санкций, сообщала Washington Post.

В Ханое Ким Чен Ын заявил Трампу, что готов закрыть главный центр по ядерным исследованиям в обмен на отмену практически всех экономических санкций, введенных Советом безопасности ООН в отношении КНДР. Договориться двум лидерам в результате не удалось.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что визит Ким Чен Ына «давно обсуждается и готовится», однако конкретные сроки называть не стал.

Встреча Путина и Ким Чен Ына ожидалась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоялся в сентябре прошлого года, однако северокорейский лидер на него не приехал.

 
 
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Предполагается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после...
 
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