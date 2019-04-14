С поправкой на «Северный поток»: Евросоюз изменил газовую директиву

Источник материала: Tut.by

Совет министров Европейского союза в понедельник, 15 апреля, на заседании в Люксембурге окончательно одобрил поправку к газовой директиве. Теперь «правила, регулирующие внутренний газовый рынок ЕС, будут применяться к трубопроводам, идущим в третьи страны или из третьих стран». Изменения в директиву внесены в связи со строительством «Северного потока-2».



Строительство "Северного потока". Фото: picture-alliance/dpa

В пресс-релизе европейского совета министров подчеркивается, что принятие поправки «направлено на устранение правового пробела в нормативно-правовой базе ЕС и стимулирование конкуренции на газовом рынке».

«Цель поправки к газовой директиве заключается в том, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа ЕС, применялись к линиям транспортировки газа между государством-членом и третьей страной вплоть до границы государства-члена и его территориальных вод», — говорится в пресс-релизе по итогам окончательного принятия документа.

«Я очень рад, что этот важный документ принят. Мы упорно трудились, чтобы найти компромисс, который бы устроил всех, и я думаю, что теперь мы приняли хорошее решение, которое будет гарантировать справедливый и конкурентоспособный европейский газовый рынок», — заявил Антон Антон, министр энергетики Румынии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе.

Напомним, изменения в газовую директиву ноябре 2017 года предложила внести Еврокомиссия для того, чтобы усилить контроль над проектом «Северный поток-2» и снизить зависимость Европы от поставок российского газа.

Новые правила могли остановить строительство газопровода, который идет из России в Германию, тем более, что в последний момент, 7 февраля 2019 года, власти Франции неожиданно заявили о намерении поддержать директиву, «осложняющую» проект.

Однако 8 февраля страны Евросоюза поддержали компромиссное соглашение Франции и Германии по пересмотру директивы, которая не заблокирует строительство «Северного потока-2».

4 апреля документ был одобрен Европарламентом. Этот компромиссный вариант и утвердил 15 апреля Совет министров Европейского союза.

«Это конец эры монополии на европейском газовом рынке — монополии, которая либо угрожает повышением цен, либо просто перекрытием крана», — заверил ранее Ежи Бузек, председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике, представлявший документ депутатам.

Измененная директива предусматривает «исключения для уже существующих газопроводов». Кроме того, она содержит норму, согласно которой европейские правила для газопроводов из третьих стран будут применяться по решению той страны ЕС, в которой этот газопровод соединяется с европейской газотранспортной системой.

Таким образом, в случае «Северного потока-2» Германия получила право сделать исключение для газопровода из России.

Тем не менее, новая директива запрещает совмещение функций поставщика газа и оператора газопровода. Это, в частности, означает, что компания-оператор должна быть независимой от «Газпрома», а 50% пропускной мощности газопровода должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Потребители выиграют от повышения конкуренции, отмечается на сайте Европарламента.

Исключения из правил возможны, но только с одобрения Еврокомиссии, уточняет «Интерфакс» .

Nord Stream 2 AG, компания-оператор «Северного потока 2» на 100% принадлежит «Газпрому», — уточняет «Коммерсант» .

Новая директива вступит в силу через 20 дней после ее публикации в Официальном журнале Европейского союза. После этого у государств ЕС будет 9 месяцев, чтобы включить новые правила в национальное законодательство.

В компании Nord Stream 2 AG заявили агентству РИА «Новости» о том, что приняли к сведению решение Совета ЕС. А пока строительство газопровода «продолжает реализовываться по плану и при полной поддержке финансовых инвесторов», сообщает российское государственное агентство экономической информации «Прайм» .

По данным компании, к сегодняшнему дню «уложено более 1000 километров труб в соответствии с имеющимися разрешениями». Общая длина двух веток «Северного потока 2» составляет 2400 км.