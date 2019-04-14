В Новой Зеландии шестерых судят за распространение видео теракта в мечети, где погибли 50 человек

Источник материала: Tut.by

Шесть человек предстали перед судом в новозеландском Крайстчерче по обвинению в незаконном распространении видео теракта в местной мечети 15 марта, когда погибли 50 человек , а еще 50 были ранены. Об этом сообщает CBS News .

Судья отказал в освобождении под залог бизнесмену Филиппу Арпсу и 18-летнему подозреваемому, которых арестовали еще в марте. Остальные четверо обвиняемых не находятся под стражей.

Как сообщает издание, за публикацию или распространение нежелательных материалов подсудимым грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 14 лет. Адвокат Арпса Ансельм Уильямс заявил, что многие распространяли отснятый материал в соцсетях, однако немногие из них предстали перед судом.

По информации радиостанции «Говорит Москва» , суд освободил троих обвиняемых под условием полного запрета посещения мечетей и окружающей их территории в радиусе 500 метров. Им также запретили использовать интернет.

12 апреля в Новой Зеландии ввели запрет на оборот штурмовых и полуавтоматических винтовок, а также боеприпасов к ним. Владельцы такого оружия и магазины, торгующие им, должны сдать его в полицию до сентября в обмен на компенсацию. Нарушителям закона грозит до пяти лет тюрьмы. 24 марта новозеландское правительство запретило хранить и распространять манифест активиста, устроившего стрельбу в мечетях. 18 марта президент Турции Эрдоган показал видео теракта в Новой Зеландии на своем митинге. Он заявил, что стрелок дважды посещал Турцию.

17 марта Facebook заявила, что за сутки удалила более 1,5 миллиона видео с терактом в Новой Зеландии, где подозреваемый записывал все происходящее на экшн-камеру GoPro и транслировал его в соцсети. Как сообщает издание Newsweek, директор по вопросам политики Facebook Брайан Фишерман заявил, что алгоритму не удалось обнаружить сцены насилия в прямой трансляции, потому что в видео было «недостаточно крови».

15 марта вооруженные люди напали на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Они ворвались внутрь и устроили стрельбу — жертвами теракта стали 50 человек, еще 48 человек получили ранения. 28-летний Брендон Таррант — пока единственный подозреваемый в нападении. Он был арестован вскоре после атаки, ему грозит пожизненное заключение. Произошедшее уже назвали «одним из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии».