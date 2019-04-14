|
Шпиль Нотр-Дам-де-Пари обрушился при пожаре
15.04.2019 21:31 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соборе Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, произошел пожар, из-за чего уже обрушился шпиль одного из символов французской столицы, сообщает
The moment
Возгорание произошло на верхних уровнях здания примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы.
Президент Франции Эммануэль Макрон выехал на место ЧП, сообщило французское агентство AFP в Twitter.
Территория вокруг собора оцеплена. Как написала в своем твиттере мэр Парижа Анн Идальго, "пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль".
В то же время, передает газета "Монд", представитель полиции сообщил журналистам, что быстро потушить пожар вряд ли удастся.
Из-за ЧП Эммануэль Макрон отложил обращение к нации по окончании "больших национальных дебатов".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соборе Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, произошел пожар, из-за чего уже обрушился шпиль одного из символов французской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)