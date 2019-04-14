Шпиль Нотр-Дам-де-Пари обрушился при пожаре

Источник материала: БелТА

AFP Фото

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соборе Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, произошел пожар, из-за чего уже обрушился шпиль одного из символов французской столицы, сообщает Reuters .

The moment #NotreDame 's spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b

Возгорание произошло на верхних уровнях здания примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон выехал на место ЧП, сообщило французское агентство AFP в Twitter.

Территория вокруг собора оцеплена. Как написала в своем твиттере мэр Парижа Анн Идальго, "пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль".

В то же время, передает газета "Монд", представитель полиции сообщил журналистам, что быстро потушить пожар вряд ли удастся.

Из-за ЧП Эммануэль Макрон отложил обращение к нации по окончании "больших национальных дебатов".-0-