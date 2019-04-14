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Шпиль Нотр-Дам-де-Пари обрушился при пожаре

15.04.2019 21:31 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Шпиль Нотр-Дам-де-Пари обрушился при пожаре
Фото AFP

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соборе Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, произошел пожар, из-за чего уже обрушился шпиль одного из символов французской столицы, сообщает Reuters.

The moment #NotreDame's spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b

Возгорание произошло на верхних уровнях здания примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы.

Президент Франции Эммануэль Макрон выехал на место ЧП, сообщило французское агентство AFP в Twitter.

Территория вокруг собора оцеплена. Как написала в своем твиттере мэр Парижа Анн Идальго, "пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль".

В то же время, передает газета "Монд", представитель полиции сообщил журналистам, что быстро потушить пожар вряд ли удастся.

Из-за ЧП Эммануэль Макрон отложил обращение к нации по окончании "больших национальных дебатов".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соборе Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, произошел пожар, из-за чего уже обрушился шпиль одного из символов французской...
 
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