Суд освободил Савченко из-под стражи

Источник материала: Tut.by

Броварской горрайонный суд в ночь на вторник, 16 апреля, постановил выпустить из-под стражи народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.



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В полночь истек очередной срок содержания их под арестом. Ходатайство прокуратуры о продления ареста суд в срок не успел рассмотреть, потому обвиняемых отпустили. Решение суда в зале заседаний встретили аплодисментами.

«Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину», — заявила Савченко.

Напомним, Савченко подозревают в подготовке терактов в Верховной раде и правительственном квартале Киева. Кроме того, ее подозревают в совместной с Рубаном подготовке покушения на президента Петра Порошенко.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие ее под стражу. Савченко и Рубан находились под арестом. В августе 2018 года досудебное расследование по уголовному производству против Рубана и Савченко было завершено.

Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева. 12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.