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ВОЗ: Количество случаев заболеваемости корью в мире возросло на 300 процентов
16.04.2019 01:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во Всемирной организации здравоохранения
До данным ВОЗ, количество зарегистрированных случаев заболевания выросло на 300 процентов за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом в 2018 году.
С начала года 170 стран сообщили о 112 163 случаях кори. В это же время в прошлом году было зарегистрировано 28 124 случая заболевания корью в 163 странах.
«Хотя эти данные являются предварительными, они указывают на четкую тенденцию», — указывают в ВОЗ. Вспышки кори зафиксированы в Конго, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Мадагаскаре, Мьянме, Филиппинах, Судане, Таиланде и Украине.
В последние месяцы всплеск заболеваемости наблюдался и в странах с высоким общим охватом вакцинацией, включая США, Израиль, Таиланд и Тунис, заболевание быстро распространялось среди групп непривитых людей.
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С начала года 170 стран сообщили о 112 163 случаях кори. В это же время в прошлом году было зарегистрировано 28 124 случая заболевания корью в 163 странах.
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