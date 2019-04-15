ВОЗ: Количество случаев заболеваемости корью в мире возросло на 300 процентов

Источник материала: Tut.by

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали , что зафиксировано увеличение случаев заболевания корь с начала этого года.

До данным ВОЗ, количество зарегистрированных случаев заболевания выросло на 300 процентов за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом в 2018 году.

С начала года 170 стран сообщили о 112 163 случаях кори. В это же время в прошлом году было зарегистрировано 28 124 случая заболевания корью в 163 странах.

«Хотя эти данные являются предварительными, они указывают на четкую тенденцию», — указывают в ВОЗ. Вспышки кори зафиксированы в Конго, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Мадагаскаре, Мьянме, Филиппинах, Судане, Таиланде и Украине.

В последние месяцы всплеск заболеваемости наблюдался и в странах с высоким общим охватом вакцинацией, включая США, Израиль, Таиланд и Тунис, заболевание быстро распространялось среди групп непривитых людей.