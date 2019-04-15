ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВОЗ: Количество случаев заболеваемости корью в мире возросло на 300 процентов

16.04.2019 01:43 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что зафиксировано увеличение случаев заболевания корь с начала этого года.

До данным ВОЗ, количество зарегистрированных случаев заболевания выросло на 300 процентов за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом в 2018 году.

С начала года 170 стран сообщили о 112 163 случаях кори. В это же время в прошлом году было зарегистрировано 28 124 случая заболевания корью в 163 странах.

«Хотя эти данные являются предварительными, они указывают на четкую тенденцию», — указывают в ВОЗ. Вспышки кори зафиксированы в Конго, Эфиопии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Мадагаскаре, Мьянме, Филиппинах, Судане, Таиланде и Украине.

В последние месяцы всплеск заболеваемости наблюдался и в странах с высоким общим охватом вакцинацией, включая США, Израиль, Таиланд и Тунис, заболевание быстро распространялось среди групп непривитых людей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года 170 стран сообщили о 112 163 случаях кори. В это же время в прошлом году было зарегистрировано 28 124 случая заболевания корью в 163 странах.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Жуткие кадры пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика