Пожарные: конструкция собора Парижской Богоматери, вероятно, спасена от полного разрушения

Источник материала: Tut.by

Конструкция собора Парижской Богоматери, скорее всего, спасена от полного разрушения. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя пожарных служб Франции.



Фото: Reuters

Как передает агентство, как минимум один пожарный получил серьезные травмы при тушении огня.

Ранее госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожарным удалось добиться снижения интенсивности огня в соборе, однако тушение еще идет.

По предварительным данным, возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 (19.50 по минскому времени) на его верхних уровнях и может быть связано с проводившимися там ремонтными работами. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.