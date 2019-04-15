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Пожарные: конструкция собора Парижской Богоматери, вероятно, спасена от полного разрушения
16.04.2019 00:28 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конструкция собора Парижской Богоматери, скорее всего, спасена от полного разрушения. Об этом сообщило в понедельник агентство
Как передает агентство, как минимум один пожарный получил серьезные травмы при тушении огня.
Ранее госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожарным удалось добиться снижения интенсивности огня в соборе, однако тушение еще идет.
По предварительным данным,
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Ранее удалось добиться снижения интенсивности огня в соборе.
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