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Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

16.04.2019 06:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари во Франции локализован — сотрудникам экстренных служб удалось взять возгорание под свой контроль, сообщил CNN представитель парижской полиции. Parisien в свою очередь уточняет, что в здании еще есть несколько очагов возгорания.

При этом представитель пожарных служб, подполковник Габриэль Плюс Le Figaro и Reuters заявил, что в целом «пожар потушен». «[Но] мы продолжим следить за остаточными возгораниями и охлаждать конструкции, проверяя, чтобы пламя не возобновилось», — добавил он.

Остальных деталей о происходящем на месте происшествия, собеседники изданий и телеканала не приводят.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался накануне вечером. Огонь охватил сначала центральную часть здания, а затем перекинулся на одну из башен. В результате возгорания также накренился и обрушился шпиль, установленный на соборе в XIX веке, и рухнуло две трети крыши. Также тяжелые ранения получил один человек — пожарный. В целом, как уточнили затем власти, конструкции Нотр-Дам удалось сохранить. Также от огня спасены две башни.

Следователи допросили рабочих охваченного огнем собора Нотр-Дам-де-Пари
Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя произошедшее, заявил, что «худшего удалось избежать». «Благодаря мужеству пожарных, фасад и две башни не рухнули», — отмечал он. К собору за прошедший вечер глава государства подъезжал дважды. Во второй раз в сопровождении сотрудников экстренных служб через главный вход он зашел во все еще горящий собор. На фотографии, которую публиковала газета Le Figaro, было заметно, что за спиной у Макрона с полотка сыпятся искры.

В будущем собор, пообещал президент, будет восстановлен. Для сбора средств на это он запустил международную фандрайзинговую кампанию.

Возгорание, по предварительным данным началось в момент, когда в здании проводились реставрационные работы. Местная прокуратура после происшествия начала расследование по факту непредумышленного причинения ущерба.

 
 
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Представитель пожарных служб, подполковник Габриэль Плюс Le Figaro и Reuters заявил, что в целом «пожар потушен». «[Но] мы продолжим следить за остаточными возгораниями и...
 
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