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Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
16.04.2019 06:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари во Франции локализован — сотрудникам экстренных служб удалось взять возгорание под свой контроль, сообщил CNN представитель парижской полиции. Parisien в свою очередь уточняет, что в здании еще есть несколько очагов возгорания.
При этом представитель пожарных служб, подполковник Габриэль Плюс Le Figaro и Reuters заявил, что в целом «пожар потушен». «[Но] мы продолжим следить за остаточными возгораниями и охлаждать конструкции, проверяя, чтобы пламя не возобновилось», — добавил он.
Остальных деталей о происходящем на месте происшествия, собеседники изданий и телеканала не приводят.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
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В будущем собор, пообещал президент, будет восстановлен. Для сбора средств на это он запустил международную фандрайзинговую кампанию.
Возгорание, по предварительным данным началось в момент, когда в здании проводились реставрационные работы. Местная прокуратура после происшествия начала расследование по факту непредумышленного причинения ущерба.
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Представитель пожарных служб, подполковник Габриэль Плюс Le Figaro и Reuters заявил, что в целом «пожар потушен». «[Но] мы продолжим следить за остаточными возгораниями и...
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