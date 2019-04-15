Французские следователи выясняют причину возгорания в Нотр-Дам-де-Пари

Источник материала: БелТА

Фото Le Parisien

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские следователи ведут допрос рабочих, которые производили ремонт в соборе Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, сообщает газета Le Parisien .

Ранее агентство Reuters информировало, что прокуратура Парижа инициировала расследование о неумышленном причинении ущерба в связи с пожаром. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери будет восстановлен.

Как сообщалось, возгорание произошло на верхних уровнях здания примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-