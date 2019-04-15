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Французские следователи выясняют причину возгорания в Нотр-Дам-де-Пари
16.04.2019 07:13 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото Le Parisien
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские следователи ведут допрос рабочих, которые производили ремонт в соборе Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, сообщает газета
Ранее агентство
Как сообщалось,
Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские следователи ведут допрос рабочих, которые производили ремонт в соборе Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар,...
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