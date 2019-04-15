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Пулитцеровскую премию вручили за репортажи о финансвых махинациях Трампа
16.04.2019 07:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лауреатом Пулитцеровской премии в наиболее престижной номинации «Служение обществу» стали журналисты издания South Florida Sun Sentinel. Они получили награду за «разоблачение ошибок школы и правоохранительных органов» до и после стрельбы в школе в городе Паркленд во Флориде.
В номинации «Национальный репортаж» были отмечены журналисты The Wall Street Journal, написавшие о том, что президент США Дональд Трамп платил двум женщинам за молчание о связях с ним.
Лауреатами в номинации «Международный репортаж» стали находящиеся в Мьянме под арестом журналисты Reuters, писавшие о преследованиях народности рохинджа в этой стране, и корреспонденты Associated Press, рассказавшие об убийствах наркоторговцев без суда, практикуемых властями Филиппин.
Пулитцеровская премия, вручаемая с 1917 года, является одной из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра.
Размер премии составляет 15 тысяч долларов США. Лауреат номинации «Служение обществу» вместо денег получает золотую медаль.
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Пулитцеровская премия, вручаемая с 1917 года, является одной из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра.
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