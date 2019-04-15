ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пулитцеровскую премию вручили за репортажи о финансвых махинациях Трампа

16.04.2019 07:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лауреатом Пулитцеровской премии в наиболее престижной номинации «Служение обществу» стали журналисты издания South Florida Sun Sentinel. Они получили награду за «разоблачение ошибок школы и правоохранительных органов» до и после стрельбы в школе в городе Паркленд во Флориде.

В номинации «Национальный репортаж» были отмечены журналисты The Wall Street Journal, написавшие о том, что президент США Дональд Трамп платил двум женщинам за молчание о связях с ним.

Лауреатами в номинации «Международный репортаж» стали находящиеся в Мьянме под арестом журналисты Reuters, писавшие о преследованиях народности рохинджа в этой стране, и корреспонденты Associated Press, рассказавшие об убийствах наркоторговцев без суда, практикуемых властями Филиппин.

Пулитцеровская премия, вручаемая с 1917 года, является одной из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра.

Размер премии составляет 15 тысяч долларов США. Лауреат номинации «Служение обществу» вместо денег получает золотую медаль.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пулитцеровская премия, вручаемая с 1917 года, является одной из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Французские следователи выясняют причину возгорания в Нотр-Дам-де-Пари
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика