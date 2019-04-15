ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 6 тыс.евро уже собрано на восстановление собора Парижской Богоматери

16.04.2019 07:45 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Более 6 тыс.евро уже собрано на восстановление собора Парижской Богоматери
Фото Monde

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восстановление собора Парижской Богоматери собрано уже более 6 тыс. евро, сообщила газета Monde.

Сбор средств проходит на платформе "Финансирование восстановительных работ в соборе Парижской Богоматери". К настоящему моменту деньги пожертвовали 240 человек. Позже средства будут переданы ректору собора.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Нотр-Дам будет восстановлен. Эксперты считают, что полная реконструкция займет 10 лет.

Как сообщалось, возгорание произошло на верхних уровнях здания 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. В тушении собора были задействованы более 400 пожарных. Им потребовалось около 9 часов, чтобы ликвидировать возгорание.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восстановление собора Парижской Богоматери собрано уже более 6 тыс. евро, сообщила газета Monde. Сбор средств проходит на платформе...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Пулитцеровскую премию вручили за репортажи о финансвых махинациях Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика