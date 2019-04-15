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Более 6 тыс.евро уже собрано на восстановление собора Парижской Богоматери
16.04.2019 07:45 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото Monde
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восстановление собора Парижской Богоматери собрано уже более 6 тыс. евро, сообщила газета
Сбор средств проходит на платформе "Финансирование восстановительных работ в соборе Парижской Богоматери". К настоящему моменту деньги пожертвовали 240 человек. Позже средства будут переданы ректору собора.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Нотр-Дам будет восстановлен. Эксперты считают, что полная реконструкция займет 10 лет.
Как сообщалось,
Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восстановление собора Парижской Богоматери собрано уже более 6 тыс. евро, сообщила газета Monde. Сбор средств проходит на платформе...
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