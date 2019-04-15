МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушен

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Фото Reuters

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД Франции заявили, что пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря МВД Франции Лорана Нуньес.

По информации Reuters , Лоран Нуньес отметил, что пожар находится под контролем, но еще полностью не потушен. Он добавил, что причина возгорания в одной из главных достопримечательностей Парижа пока не установлена, власти ведут разбирательство.

По словам госсекретаря МВД Франции, сегодня на встрече с участием экспертов, архитекторов попытаются определить, является ли сооружение устойчивым и могут ли пожарные продолжить свою работу внутри собора.

Как сообщалось, возгорание произошло на верхних уровнях здания 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-