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МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушен
16.04.2019 09:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото Reuters
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД Франции заявили, что пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря МВД Франции Лорана Нуньес.
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По словам госсекретаря МВД Франции, сегодня на встрече с участием экспертов, архитекторов попытаются определить, является ли сооружение устойчивым и могут ли пожарные продолжить свою работу внутри собора.
Как сообщалось,
Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД Франции заявили, что пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря МВД...
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