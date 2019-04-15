В Берлине совершил аварийную посадку самолет правительства ФРГ

Источник материала: Tut.by

После взлета в аэропорту Шёнефельд экипаж, летевший без пассажиров, обнаружил неисправность и вернулся. При посадке самолет крыльями задел взлетно-посадочную полосу.



Bombardier Global 5000 летной службы бундесвера. Фото: airliners.net

В берлинском аэропорту Шёнефельд совершил аварийную посадку самолет летной службы бундесвера, которая занимается транспортировкой членов кабинета министров, федерального президента и руководства бундестага. Спустя короткое время после взлета во вторник, 16 апреля, экипаж обнаружил неполадки в работе одной из систем и принял решение вернуться в Шёнефельд.

«Контролируемое приземление было невозможно», — сообщил представитель ВВС Германии dpa. Самолет Bombardier Global 5000 при посадке задел взлетно-посадочную полосу обоими крыльями. В настоящее время самолет проходит техническую проверку. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен похвалила действия экипажа, который «посадил самолет в тяжелейших условиях и предотвратил худшее».

Нарушена работа аэропорта Шёнефельд

По словам представителя ВВС, на борту не было пассажиров. Самолет, выполнявшийся рейс из Берлина в Кельн, прошел в Шёнефельде плановое техническое обслуживание. Члены экипажа находятся на обследовании в больнице бундесвера.

Инцидент привел к значительному нарушению работы аэропорта. На 2,5 часа был приостановлен вылет рейсов, прибывающие рейсы перенаправлялись в другой берлинский аэропорт — Тегель. В полдень (13 часов мск) работа аэропорта Шёнефельд была возобновлена.

Летная служба бундесвера располагает четырьмя самолетами Global 5000 вместимостью 13 пассажиров. Они используются на коротких и средних маршрутах для перевозки руководства страны. Экипаж обычно состоит из трех человек, отмечает AFP.

Частые неполадки

В общей сложности в самолетном парке летной службы бундесвера имеются 14 лайнеров, часть из них — довольно старые. На немецких правительственных самолетах в последнее время участились инциденты, связанные с неисправностями. 11 апреля министр финансов ФРГ Олаф Шольц был вынужден отправиться на другом самолете в США из-за того, что ранее у правительственного лайнера А340 «Конрад Аденауэр» при приземлении в Кельне лопнула покрышка шасси.

1 апреля при посадке в Нью-Йорке лопнула покрышка у того же самого правительственного самолета «Конрад Аденауэр», на борту которого находилась делегация главы МИД Германии Хайко Мааса. В феврале 2019 года из-за неисправности в системе гидравлики шасси правительственного лайнера Airbus A319 министр Маас был вынужден продлить свое пребывание в Мали до тех пор, пока за ним и его делегацией не прислали борт A340 «Теодор Хойс».

В конце января федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь из Эфиопии из-за технических неполадок правительственного самолета. Большой международный резонанс вызвал также «сбой электронных систем» самолета канцлера Германии Ангелы Меркель, направлявшейся в ноябре 2018 года на саммит стран «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. В результате этой поломки Меркель пропустила открытие саммита.