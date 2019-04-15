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В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

16.04.2019 18:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судьба Нотр-Дама решилась в тот момент, когда пожарные зашли внутрь собора и начали тушить огонь изнутри, заявил замминистра внутренних дел Лоран Нуньес.


Фото: Reuters

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.

«С сегодняшнего утра мы знаем, что все решилось в течение 15 минут — максимум получаса», — отметил он, высоко оценив мужество пожарных.

В общей сложности в тушении пожара в Нотр-Даме были задействованы 400 сотрудников пожарной службы.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля и быстро охватил деревянный шпиль здания и его крышу. На борьбу с огнем ушла вся ночь.

В качестве основной версии пожара рассматривается несчастный случай: прокуратура Парижа сообщила, что признаков намеренного поджога в соборе найти не удалось.

В результате происшествия Нотр-Даму был нанесен серьезный урон. У собора обрушился шпиль и крыша. На то чтобы оценить, насколько стабильна сохранившаяся часть здания, и обеспечить безопасность экспертов, которые будут проводить дальнейшую оценку, потребуется не менее 48 часов, отмечал ранее Нуньес. По его словам, в конструкции Нотр-Дама остаются «слабые места» — в основном, в своде собора.

После пожара сохранилась фасадная часть собора, уцелели обе башни. Удалось спасти и хранившиеся в соборе реликвии: терновый венец, который, согласно Священному Писанию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием (одна из самых почитаемых христианских реликвий), и другие ценности. Спасенные реликвии и произведения искусства доставили в парижскую мэрию, их планируют поместить на хранение в Лувр.

​В той части здания, где начался пожар, проходили реставрационные работы, которые должны были завершиться к 2022 году. На момент возгорания шпиль окружали строительные леса.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал, что собор будет восстановлен, в стране начали собирать деньги на его реконструкцию.

Фотофакт. Жуткие кадры пожара в Нотр-Дам-де-Пари

 
 
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Судьба Нотр-Дама решилась в тот момент, когда пожарные зашли внутрь собора и начали тушить огонь изнутри, заявил замминистра внутренних дел Лоран Нуньес.
 
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