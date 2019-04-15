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Прокурор Парижа назвал вероятную причину пожара в Нотр-Даме

16.04.2019 21:33 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Прокурор Парижа назвал вероятную причину пожара в Нотр-Даме
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Фото Синьхуа - БЕЛТА

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Парижа Реми Хейц вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери назвал несчастный случай, сообщает французский телеканал BFM.

По мнению прокурора, нет оснований предполагать, что возгорание произошло в результате умышленного поджога. По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении непреднамеренного ущерба.

Следствием установлено, что пожарная сигнализация сработала впервые в 18.20 15 апреля, но источник возгорания обнаружить не удалось. В 18.43 сработал второй сигнал, после чего на уровне рамы был обнаружен огонь.

В Нотр-Дам-де-Пари шла реконструкция, сотрудники компаний, которые были задействованы в ремонте, будут допрошены, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Выводы о причинах возгорания можно будет сделать только после того, как эксперты осмотрят здание, сейчас находиться в нем опасно.

Принимавшая участие в реставрации компания Europe Echafaudage заявила, что при проведении работ соблюдались все инструкции по безопасности.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. Возгорание произошло на верхних уровнях здания. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Нотр-Дам на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещали около 14 млн человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Парижа Реми Хейц вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери назвал несчастный случай, сообщает французский...
 
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