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Как выглядит собор Парижской Богоматери после сильнейшего пожара

16.04.2019 21:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне около 12 часов бушевал пожар в соборе Парижской Богоматери. В итоге рухнули шпиль и часть крыши. Было опасение, что здание не выстоит. Но спасателям удалось взять под контроль возгорание, а позже и ликвидировать его. Как выглядит знаменитый Нотр-Дам-де-Пари с многовековой историей после серьезного пожара — в фотографиях Reuters.


Вчера на ликвидации возгорания трудились около 400 пожарных. Они и сегодня еще продолжали поливать отдельные участки здания. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Алтарь и крест уцелели во время пожара в соборе Парижской Богоматери, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Такой вид открывается изнутри собора, крыша уничтожена. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Так собор выглядел накануне во время пожара. Фото: Reuters

Нотр-Дам-де-Пари. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Пожарные и на следующий день после происшествия работали в здании собора. Фото: Reuters

Обгоревшие строительные леса возле собора. По одной из версий, пожар случился именно из-за строительных работ, сейчас в этом разбирается прокуратура. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Уже установлено, что о поджоге речь не идет. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Спасатели у входа в собор. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Консультант Патрик Палем (справа) проверяет статуи, снятые во время реставрационных работ со шпиля парижского собора Нотр-Дам. Ранее сообщалось, что по счастливой случайности 16 медных статуй были откреплены от шпиля 11 апреля, их отправили на реконструкцию. Статуи высотой 3 метра и весом около 250 кг, после восстановительных работ их должны были вернуть на шпиль в 2022 году.

Пожарные работают в здании собора 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить Нотр-Дам-де-Пари за 5 лет. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Пожарные собрались у собора в ожидании министра внутренних дел. Нотр-Дам-де-Пари. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Спасенные из собора реликвии, в том числе и Терновый венец Христа. Ранее мэр Парижа рассказала, что спасли ценности благодаря полицейским и чиновникам, которые выстроились в большую цепь и передавали вещи во время пожара. Нотр-Дам-де-Пари. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Нотр-Дам-де-Пари. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Дрон замечен над зданием собора. Нотр-Дам-де-Пари. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Начался сбор средств на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. Уже пожертвовали деньги многие крупные компании. Париж, 16 апреля 2019 года. Фото: Reuters
 
 
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Как выглядит знаменитый Нотр-Дам-де-Пари с многовековой историей после серьезного пожара - в фотографиях Reuters.
 
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