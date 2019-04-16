Зеленский рассказал, как попасть на дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе

Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский, который после первого тура оказался на первом месте с 30% голосов, рассказал, как можно получить билет на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве. По его словам, дебаты состоятся 19 апреля в 19.00.



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После полуночи в соцсетях Зелеского появился очередной ролик . В этот раз кандидат рассказал, что уже можно зарегистрироваться на «главное событие страны». Он сообщил, что в центре стадиона планируется "фан-зона", билеты в которую будут бесплатными, и назвал сайт , где необходимо зарегистрироваться (мы попробовали, форма регистрации не открывается — прим. ред.). На одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатных билета. По его словам, распространение билетов начинается "прямо сейчас".

В ролике Зеленский заявляет, что команда его оппонента Петра Порошенко хочет установить разные сцены для двух кандидатов, а людей в "фан-зоне" разделить на два сектора сторонников каждого из претендентов на главный пост страны.

Днем 16 апреля представитель штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что команды кандидатов заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона 19 апреля, писала «Украинская правда» . Позже в команде Зеленского изданию подтвердили факт подписания соглашения. Стороны продолжают переговоры относительно формата проведения дебатов, ведущего и др.

По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии, во втором туре выборов президента за Зеленского готовы проголосовать 72,2% респондентов, которые определились с выбором, за Порошенко — 25,4% респондентов. 2,4% избирателей хотят испортить бюллетень.