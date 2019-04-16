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Зеленский рассказал, как попасть на дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе
17.04.2019 00:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский, который после первого тура оказался на первом месте с 30% голосов, рассказал, как можно получить билет на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве. По его словам, дебаты состоятся 19 апреля в 19.00.
После полуночи в соцсетях Зелеского появился очередной
В ролике Зеленский заявляет, что команда его оппонента Петра Порошенко хочет установить разные сцены для двух кандидатов, а людей в "фан-зоне" разделить на два сектора сторонников каждого из претендентов на главный пост страны.
Днем 16 апреля представитель штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что команды кандидатов заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона 19 апреля, писала
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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский, который после первого тура оказался на первом месте с 30% голосов, рассказал, как можно получить билет на...
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