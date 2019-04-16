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В Индонезии проходят «самые сложные выборы в мире»

17.04.2019 06:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Индонезии в среду, 17 апреля, началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов.


Фото: Reuters

Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени (01.00 мнск) в восточных провинциях, включая Папуа. В столице — Джакарте — выборы стартовали на два часа позже.

Голосование завершится в 13.00 (07.00 мнск), всего в стране — три временные зоны. Отдать свой голос смогут около 93 из 260 млн жителей страны.

Сценарий пятилетней давности

За главный государственный пост поборются два основных кандидата — нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто.


Действующий президент Джоко Видодо. Фото: Reuters

Это противостояние фактически является повторением сценария 2014 года, когда последний из них проиграл конкуренту.

По итогам предыдущей кампании Видодо одержал верх за счет поддержки социального плюрализма, мер стимулирования экономики и модернизации инфраструктуры.

Субианто надеется на этот раз взять реванш и позиционирует себя как сильного лидера, придерживающегося курса на соблюдение закона и порядка, а также консервативных исламских ценностей.

Соперник критикует Видодо за то, что тот не сдержал предвыборных обещаний о ежегодном экономическом росте на уровне 7 процентов. Вместе с тем за пять лет пребывания президента у власти этот показатель не опускался ниже 5 процентов.


Прабово Субианто. Фото: Reuters

«Самые сложные выборы в мире»

Всего в выборах разного уровня принимают участие более 245 тыс. кандидатов, которые борются за 20 тыс. мест в национальном, региональном и местном законодательных органах.

Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тыс. участков задействованы около 6 млн сотрудников. Эксперты уже назвали голосование в Индонезии «самыми сложными выборами в мире».

Как ожидается, оглашение официальных итогов выборов состоится 25 апреля.

 
 
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Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тыс. участков задействованы около 6 млн сотрудников. Эксперты уже назвали голосование в Индонезии...
 
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