«Просил летчиков быть непреклонными соколами». Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО

Источник материала: Tut.by

Председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



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Отмечается, что Ким Чен Ын «внезапно прибыл в полк истребителей для проверки положения летной подготовки и отметил, что в области ВВС и противовоздушных войск бои проводятся без предупреждения, поэтому очень важно в любое время внезапно оценить и проверить постоянную боеготовность войсковой части». По данным агентства, лидер КНДР «приказал, чтобы взлетели дежурные истребители и выполнили трудные и сложные воздушные боевые операции».

Как уточняет ЦТАК, Ким Чен Ын провел внезапную проверку боеготовности войсковой части № 1017 Военно-воздушных сил и противовоздушных войск Корейской народной армии. Судя по фотографиям, которые предоставило агентство, летчики данного авиаполка выполняют полеты на истребителях советского производства МиГ-29.

«Уважаемый и любимый высший руководитель, наблюдая уверенное пилотирование летчиков, умело и утонченно выполняющих все летные операции, в том числе взлет, разные воздушные боевые действия и посадку, выразил полное удовлетворение летчиками, которые всегда готовы к безупречному выполнению любых боевых задач независимо от условий и ситуации», — подчеркнуло агентство. По итогам проверки Ким Чен Ын обратился к боевым офицерам и «просил всех летчиков в будущем ни на миг не забывать ожидания родины и народа, стойко готовить себя, быть непреклонными соколами, которые отлично выполняют порученное боевое задание».

В войсковой части Ким Чен Ына сопровождал новый председатель президиума Верховного народного собрания, первый зампред Госсовета КНДР Цой Рён Хэ. Внезапная проверка войск ВВС и ПВО для Ким Чен Ына стала первой инспекцией в сфере обороны и безопасности с ноября 2018 года, когда лидер КНДР лично наблюдал за испытаниями нового вооружения, которые были успешно проведены на полигоне Академии оборонных наук.

В апреле 2018 года КНДР объявила об отказе от проведения тестов ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. После этого в мае того же года КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов.