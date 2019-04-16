Настоятель Нотр-Дама предупредил о закрытии собора на пять лет

Источник материала: Tut.by

Пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери будет закрыт в течение пяти-шести лет, заявил его настоятель Патрик Шове. Об этом сообщает Associated Press.



Фото: Reuters

Как отметил Шове, часть здания была серьезно повреждена.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 16 апреля, что собор отремонтируют за пять лет. Однако специалисты сходятся во мнении, что понадобится не менее 10 лет. Руководство Объединения фирм по реставрации исторических строений (GMH) предполагает , что восстановление продлится все 15 лет. Спешка только навредит процессу.

К слову, один из реставраторов, разбиравший обломки, обнаружил статую петуха, которая венчала шпиль собора. Ранее предполагалось, что во время обрушения шпиля статуя упала в огонь и разбилась. Теперь выяснилось, что петух упал не в пламя, а на дорогу рядом со зданием собора. В Министерстве культуры указали, что на петухе образовалась большая вмятина, однако есть большой шанс, что статую удастся в итоге полностью восстановить.

Флюгер на шпиле собора Парижской богоматери, как считалось, должен был оберегать как сам Нотр-Дам, так и всех жителей французской столицы. Объясняется это тем, что внутри петуха находятся святые реликвии. В их числе и шип с тернового венка, в котором был распят Христос.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о начале международного конкурса архитекторов по реконструкции шпиля собора. На следующей неделе правительство предложит законопроект, касающийся средств, собранных на восстановление собора. В частности, этот законопроект предусмотрит возможность снижения налогов для донаторов, как предприятий, так и частных лиц, сообщает RFI.

Для восстановления собора Макрон объявил международную фандрайзинговую кампанию. По данным RTL, за полтора дня сумма пожертвований составила € 1 млрд.

Глава Министерства культуры Франк Риестер также объявил в среду на своей странице в Twitter о запуске интернет-портала , через который можно сделать пожертвования на восстановление собора.

Пожар начался в Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля, на его тушение потребовалось более 12 часов. У собора обрушился шпиль и провалилась крыша, огонь уничтожил деревянный каркас и интерьер собора, однако большинство реликвий удалось спасти.