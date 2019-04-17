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США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

17.04.2019 23:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская администрация вводит санкции в отношении Лауреано Ортеги, который является сыном президента Никарагуа Даниэля Ортеги, а также никарагуанского банка Bancorp (Banco Corporativo SA). Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в среду в Майами с программной речью, в которой изложил политику нынешнего американского правительства в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Трансляция его выступления велась телеканалом Fox News.


Фото: Reuters

«Я рад объявить о том, что Соединенные Штаты сегодня вводят также санкции против Bancorp, черной кассы [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги», — сказал он. «Сегодня мы также объявляем санкции против Лауреано Ортеги, который стал наследником режима и вовлечен в масштабные коррупционные схемы», — утверждал Болтон.

Помощник президента США по нацбезопасности также сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении Центробанка Венесуэлы, а также ограничения на поездки на Кубу тех американцев, у которых нет родственников в этом островном государстве.

 
 
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Американская администрация вводит ограничения в отношении сына президента Никарагуа и банка Bancorp.
 
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