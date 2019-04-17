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СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

18.04.2019 00:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нурсултан Назарбаев должен получить должность почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом со ссылкой на источники в структурах ЕАЭС сообщает «Коммерсантъ».


Фото: Reuters

Назначение планируется провести 29 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане (бывшая Астана). В заседании должны принять участие все лидеры стран союза — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Мероприятие будет посвящено пятилетию ЕАЭС — 29 мая 2014 года в Астане был подписан договор об образовании этого интеграционного объединения.

Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза. Экс-президент Казахстана был одним из идеологов евразийской интеграции. Именно он в 1994 году, во время выступления в МГУ выразил идею о необходимости интеграции бывших республик Советского Союза.

Роль Назарбаева в качестве основоположника евразийской интеграции подтверждает и действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В интервью «Коммерсанту» 3 апреля, во время визита в Москву, он подчеркнул актуальность идеи евразийства, отметив особый вклад своего предшественника: «Нурсултан Назарбаев — главный идеолог и последовательный созидатель евразийской интеграции. Это исторический факт. Еще в начале 1990-х первый президент Казахстана занялся изучением идей евразийства, а затем сформулировал собственную концепцию Евразийского союза, с которой впервые выступил в Московском государственном университете 29 марта 1994 года».

Сама идея о проведении юбилейного саммита в Нур-Султане (тогда еще Астане) также принадлежала Нурсултану Назарбаеву: в декабре 2018 года он выступил с этим предложениям, обращаясь к партнерам по интеграционному блоку.

Еще одной причиной назначения Назарбаева почетным председателем ЕАЭС другой собеседник «Коммерсанта» называет авторитет политика. «Опыт и авторитет Назарбаева пригодятся для позиционирования ЕАЭС на международной арене», — пояснил он.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. На следующий день экс-премьер и бывший спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу и стал исполняющим обязанности президента. 9 апреля Токаев объявил о планах провести внеочередные президентские выборы через два месяца — 9 июня 2019 года.

 
 
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