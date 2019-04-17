|
СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС
18.04.2019 00:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нурсултан Назарбаев должен получить должность почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом со ссылкой на источники в структурах ЕАЭС
Назначение планируется провести 29 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане (бывшая Астана). В заседании должны принять участие все лидеры стран союза — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Мероприятие будет посвящено пятилетию ЕАЭС — 29 мая 2014 года в Астане был подписан договор об образовании этого интеграционного объединения.
Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза. Экс-президент Казахстана был одним из идеологов евразийской интеграции. Именно он в 1994 году, во время выступления в МГУ выразил идею о необходимости интеграции бывших республик Советского Союза.
Роль Назарбаева в качестве основоположника евразийской интеграции подтверждает и действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В
Сама идея о проведении юбилейного саммита в Нур-Султане (тогда еще Астане) также принадлежала Нурсултану Назарбаеву: в декабре 2018 года он выступил с этим предложениям, обращаясь к партнерам по интеграционному блоку.
Еще одной причиной назначения Назарбаева почетным председателем ЕАЭС другой собеседник «Коммерсанта» называет авторитет политика. «Опыт и авторитет Назарбаева пригодятся для позиционирования ЕАЭС на международной арене», — пояснил он.
Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинувший свой пост в марте, может получить новую должность. Как утверждают источники, на саммите ЕАЭС в столице...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)