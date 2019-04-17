ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иванка Трамп: я отклонила предложение отца стать главой Всемирного банка

18.04.2019 07:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Иванка Трамп подтвердила, что отец действительно предлагал ей возглавить Всемирный банк, в случае если бы ее заинтересовала эта работа.


Фото: Reuters

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп рассказал изданию Atlantic, что спросил свою дочь, не хочет ли она занять самую высокую должность во Всемирном банке, «потому что она очень хорошо разбирается с цифрами».

И вот теперь уже Иванка рассказала об этом эпизоде. По ее словам, в ответ на это предложение, она сказала отцу, что вполне счастлива своей должностью советницы Белого дома.

В итоге Дональд Трамп все же принял участие в выборе кандидатуры нового президента Всемирного банка: им стал американский экономист Дэвид Малпасс.

За Соединенными Штатами давно закреплено неофициальное право выбирать руководителя Всемирного банка.

Выступая перед журналистами во время визита в Кот-д'Ивуар, Иванка сказала, что предложение о работе «прозвучало в форме вопроса», но она от этого предложения отказалась.

По ее словам, Дэвид Малпасс отлично справится с этой работой.

На вопрос, не предлагал ли ей президент еще какие-то заманчивые должности, она заявила: «Пусть это останется между нами».

Между тем сам Дональд Трамп в интервью на прошлой неделе признавался, что подумывал сразу о нескольких должностях для своей дочери, включая посла в ООН, поскольку, по его словам, она — прирожденный дипломат.

Однако его отговорили от выдвижения дочери на эту должность. «Скажут — это непотизм, хотя это бы не имело ничего общего с непотизмом», — пояснил президент Трамп.

Иванка Трамп сейчас совершает турне по странам Африки, пропагандируя «Глобальную инициативу развития и процветания женщин» (W-GDP) — программу американского правительства, призванную расширить трудовую занятость среди женщин.

Запуск этой инициативы состоялся в феврале и совпал по времени с предложением Трампа сократить размеры зарубежной помощи и запретить американскую помощь медицинским организациям, пропагандирующим или выполняющим аборты.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По ее словам, в ответ на это предложение, она сказала отцу, что вполне счастлива своей должностью советницы Белого дома. На вопрос, не предлагал ли ей президент еще...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Греция намерена требовать от Германии репараций. Ущерб за две мировые войны оценили в 270 млрд евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика