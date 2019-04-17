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Советница Трампа тайно приехала в Россию

18.04.2019 07:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».


Кадр: Brookings Institution / YouTube

Хилл занимает пост директора по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности США. Вместе с ней приехала делегация из Белого дома. В ходе визита Хилл и ее коллеги встретились с представителями Совета безопасности России, а также МИД.

По данным издания, визит Хилл публично не анонсировали ни российские, ни американские власти. Она неоднократно приезжала в Россию в качестве советника президента США, однако Вашингтон настаивал на том, чтобы визиты Хилл не освещались.

Хилл — автор многих книг о России, знаток российской и советской истории и русского языка, учившаяся в том числе в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Она работала на американскую разведку с 2006 по 2009 годы и неоднократно выступала в прессе с критикой президента России Владимира Путина.

В 2013 году она выпустила биографию российского президента, где предостерегла его оппонентов от недооценки стратегических способностей Путина и его умении находить слабые места противников — по мнению Хилл, этому нынешнего российского лидера научили во время работы в КГБ.

 
 
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Визит Хилл публично не анонсировали ни российские, ни американские власти.
 
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