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Олигарх, которого называют «кукловодом Зеленского»: Хочу, чтобы он стал президентом

18.04.2019 12:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью журналисту программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект украинской службы «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый») рассказал, что его связывает с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и при каких условиях он готов вернуться в Украину.


Фото: Reuters

Игорь Коломойский с сентября 2018 года живет в Израиле. Говорит, что перебрался сюда из Швейцарии «по семейным обстоятельствам» в ожидании что «скажут адвокаты в связи с последним данным, которые появились в прессе» (Американская пресса пишет, что Коломойским заинтересовалось ФБР, олигарха подозревают в финансовых преступлениях).

На вопрос, вернется ли он в Украину, если президентом будет избран Зеленский, Коломойский ответил утвердительно:

— Ну конечно. Я собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи … Чтобы не было предвыборных каких-то … У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура (выборов. — При. TUT.BY). Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине, — сказал Коломойский.

Олигарх также рассказал, что отношения с Зеленским у него начинались как деловые, когда шоумен переходил с телеканала «Интер» на «1+1», принадлежащий Коломойскому. А затем «сложились какие-то человеческие такие отношения».

— Были визиты вежливости, поздравления с днем ​​рождения. Я иногда поздравлял его с днем ​​рождения. Ну, часто в телефонном режиме поздравлял. А так присутствовал, кажется, за все время на одном дне рождения, и он у меня был на дне рождения, возможно, 1−2 раза. Это обычные отношения людей, которые имеют, скажем так, общие интересы с точки зрения контракта, который, к слову, заканчивается в 2022 году.

О том, что Владимир Зеленский подумывает принять участие в президентской компании, по словам Коломойского, он узнал в 2017 году.

Влиять на Зеленского, лоббировать свои интересы или интересы людей из близкого окружения, уверяет олигарх, он не намерен. И хотя с Зеленским общаются они довольно редко («за месяц, может, два раза звонил»), за него он очень переживает.

— Конечно, я переживаю. Было бы смешно сказать, что я не переживаю. Да. Я переживаю, я хочу, чтобы он стал президентом. Мне этого хочется. Но хочется этого не только мне, но и 80 процентам населения страны, — говорит Коломойский.

«Марионетка Коломойского»: история украинского олигарха, который поддержал Зеленского

«Марионеткой Коломойского» назвал Владимира Зеленского Петр Порошенко. За время его президентства украинский олигарх лишился своих основных активов и вот уже несколько лет не появляется в Украине.

На пике в 2008 году Forbes оценивал состояние Коломойского в $ 4,7 млрд. В 2014—2015 годах во время военного кризиса на Донбассе олигарх руководил Днепропетровской областью, но в 2015 году был снят указом Порошенко. В последующие два года Коломойский лишился основных активов, стал фигурантом уголовных дел и покинул Украину. К 2018 году размер его состояния снизился до $ 1 млрд.

Говорят, что продвигая Зеленского, Коломойский надеется вернуть утраченные позиции и взять у Порошенко реванш. Впрочем, украинские политологи призывают не оценивать все так однозначно.

 
 
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- Конечно, я переживаю. Было бы смешно сказать, что я не переживаю. Да. Я переживаю, я хочу, чтобы он стал президентом. Мне этого хочется. Но хочется этого не только мне,...
 
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