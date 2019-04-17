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Подробности доклада Мюллера: Янукович подарил Манафорту «огромную банку» черной икры

18.04.2019 20:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-президент Украины Виктор Янукович подарил бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту «огромную банку черной икры». Это следует из опубликованного доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы. Это произошло в 2010 году после президентских выборов в Украине. В докладе указано, что цена подарка составила $ 30−40 тыс.

Ранее The Guardian писала, что в конце июля 2016 года деловой партнер Манафорта Константин Килимник сообщил ему: «Я встретился сегодня с парнем, который дал тебе самую большую банку черной икры несколько лет назад». Речь шла якобы о бизнесмене Олеге Дерипаске, но оказалось, что автором дорогого подарка был Янукович.

В США экс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта заподозрили в том, что во время избирательной кампании в 2016 году он обсуждал российско-украинскую политику с Килимником, которого в США подозревают в работе на российскую разведку. Он эту информацию отвергает. Манафорт делился с Килимником результатами соцопросов, а затем умышленно пытался скрыть эти факты от прокурора. Претензии Манафорту предъявили после того, как тот согласился пойти на сделку со следствием.

Также Манафорта обвинили в том, что он обсуждал с Килимником потенциальные «частные брифинги» для Дерипаски о том, как продвигается избирательная кампания Трампа. Сам Манафорт через представителя признал, что такая возможность обсуждалась, но заявил, что ни одной такой встречи проведено не было.

Генпрокурор США Уильям Барр 18 апреля представил результаты расследования специального прокурора Роберта Мюллера. Обнаружить признаков сговора предвыборного штаба Трампа с Россией или признаков того, что президент и его команда координировали действия по вмешательству в выборы США, не удалось.

Однако косвенное вмешательство Москвы, следует из доклада, было. Оно выражалось в нагнетании политических противоречий в американском обществе через соцсети, а также в распространении компрометирующей Демократическую партию информации, полученной в результате кибератак. Власти России неоднократно отрицали любые обвинения во вмешательстве в американские избирательные процессы.

 
 
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Из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера следует, что стоимость подарка составила $ 30−40 тыс. Ранее СМИ приписывали бизнесмену Олегу Дерипаске презент в виде...
 
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