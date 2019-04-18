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СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны
19.04.2019 06:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Москва еще в октябре 2018 года предложила Вашингтону на высшем уровне подтвердить недопустимость ядерной войны и укрепить стратегическую стабильность. В США пока не ответили на это предложение России. Об этом стало известно
Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.
В подготовленном Москвой проекте совместного заявления говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Также в заявлении предлагается принимать необходимые меры для предотвращения несанкционированного или случайного применения ядерного вооружения.
Документ был передан Вашингтону еще в октябре прошлого года, однако ответа до сих пор не последовало.
Пресс-секретарь американского посольства в России Андреа Калан сообщила газете, что Вашингтон по-прежнему привержены «эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров». Она подчеркнула, что США готовы сесть за стол переговоров с Россией и обсудить контроль над вооружениями.
Москва и Вашингтон в феврале
В апреле экс-госсекретарь США Джордж Шульц, бывший министр обороны страны Уильям Перри и бывший член сената от штата Джорджия Сэм Нанн заявили, что Вашингтон и Москва должны договориться о том, что ядерное оружие никогда не будет использовано и не станет распространяться.
По их мнению, сейчас Россия и США могут «по ошибке или просчету» вступить в военный конфликт, что может повлечь за собой использование ядерного вооружения. Шульц, Перри и Нанн рекомендовали американским властям пересмотреть «неблагополучную политику» в адрес России, а диалог двух стран должен наладить конгресс США.
В марте в Пентагоне допускали, что Москва может применить ядерное оружие против своих соседей, чтобы одержать быструю победу над ними до вмешательства США в конфликт. В связи с этим в американском оборонном ведомстве выступили против отказа от права первыми нанести ядерный удар, так как такая возможность осложняет противнику процесс принятия решений.
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В марте в Пентагоне допускали, что Москва может применить ядерное оружие против своих соседей, чтобы одержать быструю победу над ними до вмешательства США в...
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