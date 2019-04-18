СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны

Источник материала: Tut.by

Москва еще в октябре 2018 года предложила Вашингтону на высшем уровне подтвердить недопустимость ядерной войны и укрепить стратегическую стабильность. В США пока не ответили на это предложение России. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ» , которая изучила документ.

Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.

В подготовленном Москвой проекте совместного заявления говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Также в заявлении предлагается принимать необходимые меры для предотвращения несанкционированного или случайного применения ядерного вооружения.

Документ был передан Вашингтону еще в октябре прошлого года, однако ответа до сих пор не последовало.

Пресс-секретарь американского посольства в России Андреа Калан сообщила газете, что Вашингтон по-прежнему привержены «эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров». Она подчеркнула, что США готовы сесть за стол переговоров с Россией и обсудить контроль над вооружениями.

Москва и Вашингтон в феврале приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив друг друга в нарушении соглашения. После этого президент Владимир Путин поручил создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковым вооружением, Пентагон также запрашивал более $ 2,5 млрд на разработку гиперзвукового оружия. В апреле в Пентагоне сообщили о разработке системы предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.

В апреле экс-госсекретарь США Джордж Шульц, бывший министр обороны страны Уильям Перри и бывший член сената от штата Джорджия Сэм Нанн заявили, что Вашингтон и Москва должны договориться о том, что ядерное оружие никогда не будет использовано и не станет распространяться.

По их мнению, сейчас Россия и США могут «по ошибке или просчету» вступить в военный конфликт, что может повлечь за собой использование ядерного вооружения. Шульц, Перри и Нанн рекомендовали американским властям пересмотреть «неблагополучную политику» в адрес России, а диалог двух стран должен наладить конгресс США.

В марте в Пентагоне допускали, что Москва может применить ядерное оружие против своих соседей, чтобы одержать быструю победу над ними до вмешательства США в конфликт. В связи с этим в американском оборонном ведомстве выступили против отказа от права первыми нанести ядерный удар, так как такая возможность осложняет противнику процесс принятия решений.