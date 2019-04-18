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США попросили все страны заблокировать полеты авиации России в Венесуэлу

19.04.2019 20:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу. Об этом в Twitter написала официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы прекратить поддержку диктатора Мадуро со стороны Кремля», — написала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что 4 апреля Москва через посольство на Мальте заблаговременно запросила разрешение на пролет через воздушное пространство этой страны двух самолетов, которые перевозят грузы и пассажиров в Венесуэлу, сообщает «РИА Новости». Власти Мальты в этом отказали, отметила Захарова.

В марте Россия направила в Венесуэлу два транспортных самолета с российскими военными. Данный шаг привел к усилению напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы. В Москве заявили, что это не военнослужащие, а российские военные специалисты, которым предстоит заниматься обслуживанием поставленной в Венесуэлу военной техники, и они пробудут там столько, сколько потребуется властям республики.

США в середине апреля ввели ограничительные меры в отношении Центробанка Венесуэлы. Вашингтон ограничивает регулятору доступ к долларам. По словам советника американского президента Джона Болтона, новые санкции — это сигнал «всем внешним участникам, включая Россию», которые оказывают поддержку правительству Николаса Мадуро.

 
 
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Госдеп поставил в пример решение Мальты, которая не разрешила пролет двух российских самолетов через свое воздушное пространство.
 
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