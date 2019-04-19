В Лондоне задержали более 700 участников экологической акции протеста

Источник материала: Tut.by

Полиция Лондона задержала более 700 экологических активистов, которые шестой день подряд проводят акции протеста в центре города. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.



Фото: Reuters

«По состоянию на 10.00 (12.00 по минскому времени) субботы, офицеры полиции с понедельника (15 апреля) задержали свыше 718 человек. 28 лицам предъявлены обвинения», — говорится в сообщении Службы столичной полиции.

Экологические активисты организации Extinction Rebellion в понедельник блокировали загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды. Полиция неоднократно призывала их освободить занимаемую ими проезжую часть и продолжить акции протеста только у Мраморной арки, однако данное требование демонстранты выполнять отказались. Теперь протестующим властями был выдвинут новый ультиматум, согласно которому до вечера субботы (20 апреля) они должны покинуть районы Парламентской площади и перекрестка Оксфорд-серкус, а также до конца дня 22 апреля освободить мост Ватерлоо.

Участники лондонских протестов выдвигают три основных требования к британскому правительству: рассказать правду о климатических изменениях, учредить гражданскую ассамблею по надзору за ходом этих изменений и предпринять максимум усилий для того, чтобы сократить к 2025 году до нулевого уровня выбросы углекислого газа в атмосферу.