Россия получит сирийский порт Тартус в аренду на 49 лет

Источник материала: Tut.by

Сирийский морской порт Тартус будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.



Тартус, Сирия, май 2015 года. Фото: Wikimedia Commons

«Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», — сказал Борисов.

Он отметил, что этот шаг увеличит товарооборот между Россией и Сирией. «Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики», — заявил вице-премьер.

Порт в Тартусе является одним из двух основных портов Сирии на Средиземном море. В 1971 году там был создан пункт материально-технического обеспечения (ПТМО) советского военно-морского флота. В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении в ПТМО российского флота в Тартусе.