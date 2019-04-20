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Россия получит сирийский порт Тартус в аренду на 49 лет

20.04.2019 22:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сирийский морской порт Тартус будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.


Тартус, Сирия, май 2015 года. Фото: Wikimedia Commons

«Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, это вопрос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», — сказал Борисов.

Он отметил, что этот шаг увеличит товарооборот между Россией и Сирией. «Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики», — заявил вице-премьер.

Порт в Тартусе является одним из двух основных портов Сирии на Средиземном море. В 1971 году там был создан пункт материально-технического обеспечения (ПТМО) советского военно-морского флота. В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении в ПТМО российского флота в Тартусе.

 
 
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Порт в Тартусе является одним из двух основных портов Сирии на Средиземном море.
 
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