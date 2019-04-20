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SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon
21.04.2019 09:44 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Испытания двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Элона Маск планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились «аномалией» на испытательной капсуле корабля. Об этом с
«Первоначальные испытания были успешно завершены, однако финальный тест привел к аномалии на испытательном стенде», — цитирует агентство сообщение SpaceX. Компания уточнила, что проводит расследование и тесно сотрудничают с партнерами из NASA.
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По сообщению компании, тест завершился аномально. Местные СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как над местом проведения испытаний поднимается облако...
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