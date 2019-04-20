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В Шри-Ланке задержано семь подозреваемых, причастных к серии взрывов

21.04.2019 17:28 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шри-Ланке задержали семь человек по подозрению в причастности к террористическим актам, жертвами которых стало минимум 215 человек, сообщает новостной портал News 1ST.

Имена задержанных пока не оглашаются, также подробности операции.

Предполагалось, что взрывы могли совершить радикальные исламисты. Но, по последним данным, к терактам причастны боевики-смертники. Записи камер видеонаблюдения в отеле "Шангри-Ла" показали, что два боевика совершили подрывы в кафетерии и коридоре отеля. Кроме того, последний взрыв, в результате которого погибли трое полицейских, также был совершен смертником.

В стране введен комендантский час с 18.00 по местному времени, который будет продолжаться до особого распоряжения. На неопределенный срок также заблокированы соцсети, в том числе Facebook, WhatsApp и другие.

Серия взрывов прогремела почти одновременно в трех церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа во время пасхальных служб и в трех отелях Коломбо, а также близ столичного зоопарка. Восьмой взрыв произошел в северной части Коломбо в доме террориста.

Ранее сообщалось, что около 500 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в госпитали.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шри-Ланке задержали семь человек по подозрению в причастности к террористическим актам, жертвами которых стало минимум 215 человек,...
 
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