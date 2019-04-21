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Новым президентом Украины будет Владимир Зеленский

21.04.2019 22:01 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Украинский народ сделал свой выбор: в воскресенье 21 апреля в стране прошли выборы президента, победу на которых, по предварительной информации, одержал Владимир Зеленский.

Согласно национальному экзитполу, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов, Петр Порошенко - 25,3%. Последний поздравил Зеленского и его команду с победой, и пообещал всячески помогать ему до инаугурации. 

Во время выступления в пресс-центре своего предвыборного штаба Петр Порошенко отметил, что у Владимира Зеленского в Украине будет сильная оппозиция. Действующий глава государство отметил, что из политики уходить не собирается, и вся его команда с ним во главе «готовы подставить плечо президенту в его решениях, которые будут соответствовать национальным интересам Украины и приближать нас к ЕС и НАТО». Порошенко также пообещал тратить все свое время для введения Зеленского в курс дела, если это потребуется.

Напомним, что 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов, в первом туре победа также была за Зеленским.

 
 
 
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Украинский народ сделал свой выбор: в воскресенье 21 апреля в стране прошли выборы президента, победу на которых, по предварительной информации, одержал Владимир...
 
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