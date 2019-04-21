Новым президентом Украины будет Владимир Зеленский

Украинский народ сделал свой выбор: в воскресенье 21 апреля в стране прошли выборы президента, победу на которых, по предварительной информации, одержал Владимир Зеленский.

Согласно национальному экзитполу, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов, Петр Порошенко - 25,3%. Последний поздравил Зеленского и его команду с победой, и пообещал всячески помогать ему до инаугурации.

Во время выступления в пресс-центре своего предвыборного штаба Петр Порошенко отметил, что у Владимира Зеленского в Украине будет сильная оппозиция. Действующий глава государство отметил, что из политики уходить не собирается, и вся его команда с ним во главе «готовы подставить плечо президенту в его решениях, которые будут соответствовать национальным интересам Украины и приближать нас к ЕС и НАТО». Порошенко также пообещал тратить все свое время для введения Зеленского в курс дела, если это потребуется.