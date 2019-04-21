В Украине подводят итоги выборов президента: обработано более 80 процентов протоколов

Источник материала: Tut.by

ЦИК Украины обработал более 80% протоколов для голосования. Владимир Зеленский получил 73,6% голосов, Петр Порошенко — 24,6%. Второй тур президентских выборов в Украине прошел 21 апреля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным на 6 утра 22 апреля, за Владимира Зеленского проголосовало 73,07%, или 10 698 378 человек, за Петра Порошенко — 24,59%, или 3 605 120 избирателей.

Больше всего голосов Зеленский получил в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Одесской областях.

В зарубежном избирательном округе, как и в первом туре, лидирует Петр Порошенко. Тут обработано уже 95% протоколов. За действующего президента проголосовали 53,26% избирателей, Зеленского поддержали 45,27%.

Официальные результаты подсчета голосов избирателей полностью совпадают в результатами экзитпола. Явка избирателей во втором туре президентских выборов составила более 62%. В ЦИК заявили, что окончательные официальные результаты второго тура выборов опубликуют 30 апреля.

— Я обещаю, что никогда не подведу вас всех. И пока я еще не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам бывшего СССР: посмотрите на нас, все возможно, — сказал Владимир Зеленский после объявления первых результатов экзитпола.

Петр Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента с победой.