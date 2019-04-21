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В Украине подводят итоги выборов президента: обработано более 80 процентов протоколов
22.04.2019 06:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ЦИК Украины обработал более 80% протоколов для голосования. Владимир Зеленский получил 73,6% голосов, Петр Порошенко — 24,6%.
По данным на 6 утра 22 апреля, за Владимира Зеленского
Больше всего голосов Зеленский получил в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Одесской областях.
В зарубежном избирательном округе, как и в первом туре, лидирует Петр Порошенко. Тут обработано уже 95% протоколов. За действующего президента проголосовали 53,26% избирателей, Зеленского поддержали 45,27%.
Официальные результаты подсчета голосов избирателей полностью совпадают в результатами экзитпола. Явка избирателей во втором туре президентских выборов составила более 62%. В ЦИК заявили, что окончательные официальные результаты второго тура выборов
— Я обещаю, что никогда не подведу вас всех. И пока я еще не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам бывшего СССР: посмотрите на нас, все возможно, —
Петр Порошенко признал поражение и
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ЦИК Украины обработал около 80% протоколов для голосования. Владимир Зеленский получил 73,6% голосов, Петр Порошенко - 24,6%. Второй тур президентских выборов в Украине...
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