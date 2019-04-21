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Трамп, Макрон, Трюдо, Гуайдо. Кто поздравил Зеленского с победой на выборах президента
22.04.2019 07:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После подсчета более 80 процентов протоколов победу на президентских выборах в Украине
Одним из первых Зеленского поздравил президент Франции Эммануэль Макрон. Это единственный европейский лидер, который
«Спасибо президенту Франции Эммануэлю Макрону за поздравления», — написал Зеленский в
Президент США Дональд Трамп также связался с Зеленским, чтобы его поздравить?
Он также отметил, что США продолжат «поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии».
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Председатель Европейского Совета Дональд Туск поздравил Зеленского до подведения официальных результатов. «Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку», написал он в соцсетях.
К поздравлениям присоединился и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Лидер оппозиции Венесуэлы, который провозгласил себя президентом страны Хуан Гуайдо
«В качестве президента Боливарианской Республики Венесуэла, я поздравляю народ Украины и Владимира Зеленского с их убедительной победой», — написал он.
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Зеленского уже поздравили многие мировые лидеры.
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