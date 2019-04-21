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Трамп, Макрон, Трюдо, Гуайдо. Кто поздравил Зеленского с победой на выборах президента

22.04.2019 07:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После подсчета более 80 процентов протоколов победу на президентских выборах в Украине одерживает Владимир Зеленский. За него отдали свои голоса более 70 процентов избирателей. Зеленского уже поздравили многие мировые лидеры.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Одним из первых Зеленского поздравил президент Франции Эммануэль Макрон. Это единственный европейский лидер, который принял двух кандидатов в президенты Украины перед вторым туром.

«Спасибо президенту Франции Эммануэлю Макрону за поздравления», — написал Зеленский в Facebook.

Президент США Дональд Трамп также связался с Зеленским, чтобы его поздравить? сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он также отметил, что США продолжат «поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что с нетерпением ожидает совместной работы с Зеленским, чтобы продолжать укреплять связи между Канадой и Украиной и создавать больше возможностей для людей в странах.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск поздравил Зеленского до подведения официальных результатов. «Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку», написал он в соцсетях.

К поздравлениям присоединился и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Лидер оппозиции Венесуэлы, который провозгласил себя президентом страны Хуан Гуайдо заявил, что свободные выборы — это механизм, который позволяет людям выражать и воплощать в жизнь свое желание перемен.

«В качестве президента Боливарианской Республики Венесуэла, я поздравляю народ Украины и Владимира Зеленского с их убедительной победой», — написал он.

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