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Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290
22.04.2019 08:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, бомбы сработали в нескольких отелях, церквях и других общественных местах. Погибли 290 человек, еще 500 пострадали.
В результате восьми взрывов в католических церквях и нескольких отелях на Шри-Ланке погибли 290 человек, передает агентство
Серия взрывов произошла в день католической Пасхи. Сначала стало известно
На данный момент полиция задержала 24 подозреваемых к причастности к взрывам, сообщает местный телеканал
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21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, бомбы сработали в нескольких отелях, церквях и других общественных местах. Погибли 290 человек, еще 500 пострадали.
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