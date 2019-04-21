Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290

Источник материала: Tut.by

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов, бомбы сработали в нескольких отелях, церквях и других общественных местах. Погибли 290 человек, еще 500 пострадали.



Фото: Reuters

В результате восьми взрывов в католических церквях и нескольких отелях на Шри-Ланке погибли 290 человек, передает агентство Reuters и подтверждает издание Hindustan Times (HT) со ссылкой на полицию.



По данным агентства, еще около 500 человек пострадали.

Серия взрывов произошла в день католической Пасхи. Сначала стало известно о взрывах в трех отелях и двух церквях, позже бомбы сработали недалеко от зоопарка в Дехивале, рядом с Коломбо и в пригороде столицы, Дематагоде.



Еще одно взрывное устройство нашли неподалеку от главного международного аэропорта Шри-Ланки — Бандаранаике. После этого власти усилили меры безопасности в воздушной гавани. Кроме того, в стране вводили комендантский час и блокировали работу мессенджеров.

На данный момент полиция задержала 24 подозреваемых к причастности к взрывам, сообщает местный телеканал News First .