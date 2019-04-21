Зеленский лидирует на выборах президента Украины после подсчета 90% протоколов

Источник материала: БелТА

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский лидирует с 73,17% голосов во втором туре выборов президента Украины. Такие данные приводит ЦИК Украины после подсчета 90,1% бюллетеней.

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

Второй тур президентских выборов состоялся в Украине 21 апреля. В нем участвовали два кандидата, которые в первом туре 31 марта набрали наибольшее количество голосов.

ЦИК должен объявить результаты повторного голосования на выборах президента Украины не позднее чем на десятый день со дня голосования. А новоизбранный президент вступит в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления итогов выборов.-0-