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Из-за землетрясения в Маниле с крыши небоскреба полилась вода. Ее выплеснуло из бассейна
22.04.2019 18:46 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Филиппинах произошло землетрясение мощностью в 6,1 балла. Толчки были особенно сильными в северной части страны, а в Маниле они раскачивали высотные здания. Очевидцы сняли, как с крыши одного из них вниз на улицы хлынула вода — ее буквально выплеснуло из бассейна. Власти страны сообщили, что в результате землетрясения погибли 8 человек.
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Власти страны сообщили о погибших в результате землетрясения.
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