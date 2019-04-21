Из-за землетрясения в Маниле с крыши небоскреба полилась вода. Ее выплеснуло из бассейна

Источник материала: Tut.by

На Филиппинах произошло землетрясение мощностью в 6,1 балла. Толчки были особенно сильными в северной части страны, а в Маниле они раскачивали высотные здания. Очевидцы сняли, как с крыши одного из них вниз на улицы хлынула вода — ее буквально выплеснуло из бассейна. Власти страны сообщили, что в результате землетрясения погибли 8 человек.