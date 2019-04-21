Президенты в бегах и на пенсии: чем занимаются бывшие главы Украины

Источник материала: Tut.by

21 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы Владимиру Зеленскому. После оглашения результатов Порошенко выступил в своем штабе, заявив, что из политики уходить не собирается и планирует сделать из своей партии «очень сильную оппозицию» новому президенту. Некоторые из предшественников нынешнего главы государства после окончания сроков полномочий тоже пытались закрепиться в украинской политике. Чем занимались украинские президенты, покинув президентский пост, — в материале РБК.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Леонид Кравчук



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Председатель Верховной рады Украины Леонид Кравчук был избран президентом Украины на первых в истории страны выборах в 1991 году. Он занимал должность главы государства три года — в 1994 году из-за массовых протестов в стране были проведены досрочные выборы, во втором туре которых действующий президент проиграл Леониду Кучме.

Несмотря на поражение, Кравчук не ушел из политики. С 1994 до 2006 года он был депутатом Верховной рады. На парламентских выборах 2006 года Объединенная социал-демократическая партия Украины, во главе списка которой шел первый президент, набрала меньше 3% и лишилась фракции. После этого Кравчук отказался от активного участия в политической жизни.

Сейчас 85-летний Кравчук живет в престижном киевском пригороде Конча-Заспа, и, по его словам, пишет книгу под названием «История независимости Украины». Кроме того, он занимает должность почетного президента общества «Украина — Китай» и периодически выступает в качестве приглашенного эксперта на украинских политических ток-шоу

Леонид Кучма



Фото: Reuters

Леонид Кучма стал президентом Украины в 1994 году и был переизбран в 1999-м. Во время выборов 2004 года на Украине началась «оранжевая революция» — Виктор Ющенко назвал победу Виктора Януковича сфальсифицированной и вывел своих сторонников на протестные акции за повторное голосование. Леонид Кучма поддержал Януковича, а после победы революции и избрания Ющенко в третьем туре ушел из публичной политики.

Новые украинские власти пытались привлечь Кучму к уголовной ответственности за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, которое было совершено в 2000 году. Один из офицеров Службы безопасности Украины обнародовал в 2001 году запись разговора, в котором Кучма якобы просит его «разобраться» с Гонгадзе. Кроме того, Виктор Ющенко называл Кучму главным заказчиком своего отравления. Но все дела против экс-президента были прекращены из-за отсутствия состава преступления.

Сейчас Кучма живет в Конче-Заспе, по соседству с Кравчуком. До 2 ноября 2018 года он был представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, но ушел с этой должности, когда ему исполнилось 80 лет. Кроме того, он руководит президентским фондом «Украина», который помогает одаренным детям

Виктор Ющенко



Фото: Reuters

В 2005 году Виктор Ющенко был избран президентом Украины. На выборах 2010 года он потерпел сокрушительное поражение, получив всего 5,75%. После выборов он пообещал, что продолжит заниматься политикой, однако вскоре почти перестал появляться в публичном пространстве. В 2010 году Минюст Украины зарегистрировал созданный им научно-исследовательский центр «Институт президента Виктора Ющенко «Стратегические инициативы», но кроме факта основания об этой организации больше ничего не известно.

Сейчас 65-летний Ющенко живет в особняке в деревне Новые Безрадичи под Киевом. На территории его владения есть пасека, мельница, ферма, а также небольшой музей украинского сельского быта. Он является членом попечительского совета и почетным профессором Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова в Киеве. В мае 2018 года Ющенко был избран главой наблюдательного совета банка «Альпари» — самого маленького из зарегистрированных на Украине. Также Ющенко рассматривали как замену Кучме на должности главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, но в итоге был выбран другой кандидат.

Виктор Янукович



Фото: Reuters

В результате событий 2014 года президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти Верховной радой и бежал в Россию, где находится и сейчас. Он регулярно выступает с заявлениями и пресс-конференциями о своем видении украинской политики.

О том, чем 68-летний Янукович занимается в России, почти ничего не известно. По его словам, он поселился в небольшом доме в Ростове-на-Дону, и в этом же городе проходят все его публичные выступления. Но в 2017 году журналисты «Медузы» обнаружили свидетельства того, что на самом деле Янукович живет в подмосковной Баковке.