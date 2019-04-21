|
«Дякуємо». Украинцы пришли проводить Порошенко, он пообещал вернуться
22.04.2019 21:23 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сторонники Петра Порошенко собрались у Администрации президента, чтобы поблагодарить его за президентский срок. Трансляцию вел телеканал «
Как
Многие принесли с собой государственные флаги Украины, плакаты с надписью «Дякую!». Присутствующие скандировали «Дякуємо», «Порошенко!», «Лучший».
Петр Порошенко с женой вышел к собравшимся и поблагодарил всех присутствующих.
«Друзья, самые лучшие — это вы. Я счастлив и горд нашей сегодняшней встречей. Вы являетесь лучшей частью нашей команды. За пять лет мы сделали больше, чем кто-либо за четверть века. Это наша заслуга», — обратился он к пришедшим.
Порошенко также заявил, что намерен баллотироваться на должность президента Украины на следующих выборах.Видео:
«Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов», — сказал он.
Сообщается, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Друзья, самые лучшие - это вы. Я счастлив и горд нашей сегодняшней встречей. Вы являетесь лучшей частью нашей команды. За пять лет мы сделали больше, чем кто-либо за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)