«Дякуємо». Украинцы пришли проводить Порошенко, он пообещал вернуться

Источник материала: Tut.by

Сторонники Петра Порошенко собрались у Администрации президента, чтобы поблагодарить его за президентский срок. Трансляцию вел телеканал « 112 Украина ».



Фото: Петро Порошенко, Facebook

Как пишет РБК-Украина , у Администрации президента на улице Банковой к началу акции собралось более 2 тысяч человек, и люди продолжали прибывать. Сотрудники администрации открыли ворота, чтобы все желающие смогли подойти к зданию.

Многие принесли с собой государственные флаги Украины, плакаты с надписью «Дякую!». Присутствующие скандировали «Дякуємо», «Порошенко!», «Лучший».









Петр Порошенко с женой вышел к собравшимся и поблагодарил всех присутствующих.

«Друзья, самые лучшие — это вы. Я счастлив и горд нашей сегодняшней встречей. Вы являетесь лучшей частью нашей команды. За пять лет мы сделали больше, чем кто-либо за четверть века. Это наша заслуга», — обратился он к пришедшим.









Порошенко также заявил, что намерен баллотироваться на должность президента Украины на следующих выборах.

«Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов», — сказал он.

Сообщается, что акция была организована через Facebook.