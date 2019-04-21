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«Дякуємо». Украинцы пришли проводить Порошенко, он пообещал вернуться

22.04.2019 21:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сторонники Петра Порошенко собрались у Администрации президента, чтобы поблагодарить его за президентский срок. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».


Фото: Петро Порошенко, Facebook

Как пишет РБК-Украина, у Администрации президента на улице Банковой к началу акции собралось более 2 тысяч человек, и люди продолжали прибывать. Сотрудники администрации открыли ворота, чтобы все желающие смогли подойти к зданию.

Многие принесли с собой государственные флаги Украины, плакаты с надписью «Дякую!». Присутствующие скандировали «Дякуємо», «Порошенко!», «Лучший».



Петр Порошенко с женой вышел к собравшимся и поблагодарил всех присутствующих.

«Друзья, самые лучшие — это вы. Я счастлив и горд нашей сегодняшней встречей. Вы являетесь лучшей частью нашей команды. За пять лет мы сделали больше, чем кто-либо за четверть века. Это наша заслуга», — обратился он к пришедшим.



Порошенко также заявил, что намерен баллотироваться на должность президента Украины на следующих выборах.

Видео: 112 Украина

«Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентских выборах. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов», — сказал он.

Сообщается, что акция была организована через Facebook.

 
 
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«Друзья, самые лучшие - это вы. Я счастлив и горд нашей сегодняшней встречей. Вы являетесь лучшей частью нашей команды. За пять лет мы сделали больше, чем кто-либо за...
 
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