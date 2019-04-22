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Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

22.04.2019 23:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер КНДР и президент России проведут переговоры 25 апреля, они пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Об этом сообщили источники «Коммерсанта», связанные с подготовкой визита Ким Чен Ына в Россию.


Фото: Reuters

Источник РБК, знакомый с процессом подготовки, подтвердил, что встреча состоится в ближайший четверг во Владивостоке. Это будет первый визит Ким Чен Ына в Россию с момента вступления в должность в 2011 году.

По данным «Коммерсанта», лидер КНДР проведет ночь с 23 на 24 апреля в северокорейском городе Раджин на побережье Восточного (Японского) моря и после этого отправится в сторону России. После переговоров Владимир Путин вылетит в Китай, а лидер КНДР проведет еще один день во Владивостоке, где для него подготовлена культурная программа, пишет газета. По ее информации, ​Ким Чен Ын посетит достопримечательности, а также места, куда приезжал его отец Ким Чен Ир в 2002 году. Окончательно программа не утверждена, но среди возможных мест для посещения называются Военно-исторический музей Тихоокеанского флота России и Приморская сцена Мариинского театра.

Сообщается, что северокорейский лидер будет жить в кампусе ДВФУ, там же состоятся и переговоры с Путиным. Занятия студентов в университете отменили с 23 по 27 апреля.

По данным источников «Коммерсанта», делегация Ким Чен Ына, которая будет состоять из 230 человек, прибудет в Россию на бронированном поезде, который использовал для путешествия по России Ким Чен Ир. На поезд также будет погружен лимузин главы Северной Кореи: собеседники газеты рассказали, что для выезда лимузина пришлось на 20 см углубить въезд в ворота вокзала Владивостока.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков. Темами разговора станут развитие двусторонних отношений и обсуждение проблемы денуклеаризации.

 
 
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По данным источников «Коммерсанта», делегация Ким Чен Ына, которая будет состоять из 230 человек, прибудет в Россию на бронированном поезде, который использовал для...
 
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