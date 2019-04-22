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«Пока Порошенко президент, я и не ожидал другого». Погранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде

23.04.2019 00:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что у Михаила Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, нет оснований для законного въезда в страну.


Фото: Reuters

Ведомство напоминает, что Саакашвили в сентябре 2017 незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.

— В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица действует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года, — сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожиданий», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее Саакашвили обратился с ходатайством о снятии с него запрета на въезд на в Украину.

«У меня есть билет, я уже обратился через юриста к главе СБУ и главе погранвойск снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде», — рассказал политик в эфире телеканала «Наш».

Он также просил Порошенко вернуть ему гражданство Украины.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. 12 февраля 2018 года он был задержан в Киеве и выдворен в Польшу.

 
 
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«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожиданий», - написал Саакашвили на...
 
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