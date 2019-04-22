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«Пока Порошенко президент, я и не ожидал другого». Погранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде
23.04.2019 00:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что у Михаила Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, нет оснований для законного въезда в страну.
Ведомство напоминает, что Саакашвили в сентябре 2017 незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.
— В связи с совершенным правонарушением в отношении этого лица действует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года, —
«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожиданий», —
Ранее Саакашвили обратился с ходатайством о снятии с него запрета на въезд на в Украину.
«У меня есть билет, я уже обратился через юриста к главе СБУ и главе погранвойск снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде», —
Он также
В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. 12 февраля 2018 года он
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«Пока Порошенко президент, я и не ожидал другого». Погранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде
«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожиданий», - написал Саакашвили на...
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