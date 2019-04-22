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Армия Хафтара объявила о планах нового наступления на Триполи
23.04.2019 06:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни к Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые при помощи артиллерии добьются успеха на южных подступах к столице, сообщает агентство
Источник испанского агентства
Издание
По данным Всемирной организации здравоохранения в результате военных действий в районе Триполи погибли 254 человека, 1228 получили ранения, 32 000 человек вынуждены были сменить место жительства.
19 апреля ситуацию в Ливии с Хафтаром обсудил президент США Дональд Трамп. В Белом доме заявили, что американский президент признал «значительную роль» фельдмаршала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности ливийских нефтяных ресурсов. Также политики обсудили «общее видение перехода Ливии к стабильной демократической политической системе».
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Армия генерала Халифы Хафтара заявила о намерении начать новое наступление на столицу Ливии. Все попытки подчиненных ему отрядов прорвать оборону к югу от Триполи...
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