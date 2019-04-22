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Армия Хафтара объявила о планах нового наступления на Триполи

23.04.2019 06:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни к Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые при помощи артиллерии добьются успеха на южных подступах к столице, сообщает агентство Reuters. Он опроверг информацию о том, что войска, верные правительству в Триполи, в ходе контрнаступления сумели вернуть утерянные позиции. Медленное продвижение Аль-Мисмари объяснил тем, что атаковать приходится в густонаселенных районах.


Фото: Reuters

Источник испанского агентства EFE сообщил, что желание усилить атаку на Триполи объясняется скорым наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, когда сторонам, вероятно, придется согласиться на перемирие. При этом важнейшей целью для армии Хафтара станет захват и удержание международного аэропорта Триполи, бои за который велись последние несколько дней с переменным успехом.

Издание Adress Lybia, поддерживающее Хафтара, утверждает при этом, что ставка в ближайшее время будет сделана на захват военных баз в южных пригородах Триполи. Там указывают, что правительство в Триполи уже начало эвакуацию в город Мисурата к востоку от ливийской столицы.

По данным Всемирной организации здравоохранения в результате военных действий в районе Триполи погибли 254 человека, 1228 получили ранения, 32 000 человек вынуждены были сменить место жительства.

19 апреля ситуацию в Ливии с Хафтаром обсудил президент США Дональд Трамп. В Белом доме заявили, что американский президент признал «значительную роль» фельдмаршала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности ливийских нефтяных ресурсов. Также политики обсудили «общее видение перехода Ливии к стабильной демократической политической системе».

 
 
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Армия генерала Халифы Хафтара заявила о намерении начать новое наступление на столицу Ливии. Все попытки подчиненных ему отрядов прорвать оборону к югу от Триполи...
 
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