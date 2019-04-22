ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США полностью запрещают импорт нефти из Ирана

23.04.2019 06:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты в начале мая не станут продлевать временные исключения, которые позволяют ряду стран покупать у Ирана нефть без угрозы попасть под санкции США. Решение президента Дональда Трампа нацелено на то, чтобы «свести к нулю» экспорт нефти из Исламской Республики и тем самым лишить «режим его основного источника дохода», говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в понедельник, 22 апреля.

Администрация Трампа и ее союзники твердо намерены «поддерживать и расширять экономическое давление» на Тегеран, говорится в заявлении. По информации Белого дома, «дестабилизирующая деятельность» Ирана угрожает США, их партнерам, а также безопасности на Ближнем Востоке.

На мировом рынке нефти по-прежнему наблюдается хорошее предложение, написал госсекретарь США Майкл Помпео в своем микроблоге Twitter. Вашингтон уверен в стабильности рынка, добавил глава Госдепартамента, подчеркнув «максимальное давление на иранский режим».

В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном. Этот документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

5 ноября Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Однако США сделали для восьми стран исключения, которые истекают через 180 дней. В этом списке оказались Индия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея, Япония, а также два государства-члена Евросоюза — Греция и Италия.

Турция осуждает, Израиль приветствует намерение США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Вашингтона не продлевать исключения. Он подчеркнул важность позиции Соединенных Штатов для усиления «давления на террористический режим Ирана». Нетаньяху назвал решение США «правильным путем» для того, чтобы «остановить иранскую агрессию».

В свою очередь, официальная Анкара выступила с осуждением Вашингтона. По мнению турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, подобный шаг не будет способствовать миру и стабильности в регионе, а нанесет ущерб народу Исламской Республики.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре Вашингтон запретил покупать иранскую нефть под угрозой санкций. Исключения для восьми стран истекают в начале мая. Белый дом заявил о намерении расширять...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Армия Хафтара объявила о планах нового наступления на Триполи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обложка для паспорта и автодокументов мужская вот тут
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика